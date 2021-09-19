12款「護唇膏」秋冬絕對必囤！資生堂回購率爆棚　克蘭詩櫻花色美極了

文／美人圈

隨著夏季逐漸邁入尾聲，雖然天氣還沒開始轉涼，但手邊的保養品可得先超前部署才行，尤其是容易乾裂的嘴唇更需要護唇膏好好滋潤，這回編輯特別帶來「2021秋冬護唇膏」推薦，還有保水又潤色的潤唇膏，無論是居家保養、外出淡妝都能派上用場，今年秋冬絕對必囤！

2021秋冬護脣／潤唇膏.1：GUCCI 潤唇膏 #05 Ester Rosewood艾絲特玫瑰

GUCCI 潤唇膏推出新色＃Ester Rosewood艾絲特玫瑰，溫柔又甜美的玫瑰色調能與原本唇色完美融合，或是當作唇部打底色也很適合，加上珍貴的金管與綠松石漆外殼包裝，由內而外都是藝術品級別，真的是太欠收了！

▲GUCCI 潤唇膏 #05 Ester Rosewood艾絲特玫瑰。（圖／GUCCI）

2021秋冬護脣／潤唇膏.2：Dior 藍星晚安潤唇膏#000自然

Dior 藍星晚安潤唇膏蘊含95%天然成分與牡丹花、石榴花萃，上妝即可同時修護雙唇，#000色號還推出清透柔霧、輕透光則兩種質地，輕鬆打造緞光美唇，一抹上宛如天生麗質般。

▲Dior 藍星晚安潤唇膏#000自然。（圖／Dior）

2021秋冬護脣／潤唇膏.3：歐舒丹 蠟菊賦活極萃眼唇霜

大家最愛的歐舒丹蠟菊賦活有了新成員！蠟菊賦活極萃眼唇霜擁有輕盈絲滑的凝乳質地，小小一瓶即可滋潤眼周及唇周，為下垂衰老肌膚注入滿滿能量，增進肌膚抵禦力，網友分享：「每天睡前擦在眼下及唇周，隔天起床立刻恢復Ｑ彈保水！」

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃眼唇霜。（圖／歐舒丹）

2021秋冬護脣／潤唇膏.4：NARS自戀柔霧嫩唇膏

不想擦護唇膏卻變成滿嘴豬油光？那麼NARS新品自戀柔霧嫩唇膏絕對是你的心頭好，首創薄霧服貼質地，添加植萃保養成分，一抹上立即滋潤雙唇又同時柔焦唇紋，形成自然保水膜，對後續上妝或日常保養都非常有幫助！

▲NARS自戀柔霧嫩唇膏。（圖／NARS）

2021秋冬護脣／潤唇膏.5：SHISEIDO資生堂 果凍防曬護唇蜜

嘴唇的皮膚較薄更需要好好防曬！SHISEIDO果凍防曬護唇蜜無添加香料，質地輕盈水潤，完全顛覆大眾對唇蜜黏膩的印象，清透防禦科技更能讓紫外線UV能量自然轉化爲溫和熱能，360度零死角守護雙唇，透明、莓紅、粉紅、嫩橘四種日常色完全不挑膚，男生女生都適用。

▲SHISEIDO資生堂 果凍防曬護唇蜜。（圖／資生堂）

2021秋冬護脣／潤唇膏.6：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光水潤唇膏 #258粉櫻初吻

補擦護唇膏也要很時尚，嬌蘭波光水潤唇膏#258粉櫻初吻，是一款粉嫩自然的打底提亮色，不只撫平細紋超有感，還添加檸檬、香橙與佛手柑果香，讓我們在修護唇瓣同時，也能享受SPA級香氛體驗～

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光水潤唇膏 #258粉櫻初吻。（圖／嬌蘭）

2021秋冬護脣／潤唇膏.7：克蘭詩 彈潤植萃美唇油 - 初戀櫻花限定版

克蘭詩明星商品「彈潤植萃美唇油」今年換上了初戀櫻花包裝，浪漫香氣與粉嫩腮紅色調，一抹上立刻滋養潤色，讓唇瓣散發迷人光澤，讓誰看了都好想偷親一口！

▲克蘭詩 彈潤植萃美唇油 - 初戀櫻花限定版。（圖／克蘭詩）

2021秋冬護脣／潤唇膏推薦.8：雅詩蘭黛 粉嫩慾望潤色護唇膏

萬年不敗的「雅詩蘭黛」粉嫩慾望潤色護唇膏，富含45%植萃保養油，上唇保水滋潤卻不黏膩，超強大的智慧溫感科技，還能根據個人唇溫調整色調，簡直是智慧型護唇膏呀！

▲雅詩蘭黛 粉嫩慾望潤色護唇膏。（圖／雅詩蘭黛）

2021秋冬護脣／潤唇膏推薦.9：RMK 水潤護唇膏

凝霜質地柔軟好塗抹，添加玻尿酸、玫瑰果油保濕成分，還帶有淡雅無花果香氣，一邊替雙唇保濕補水同時，也能享受療癒香氛，網友分享：「最喜歡在睡前擦上，保濕度剛好又香味舒眠～」

▲RMK 水潤護唇膏。（圖／RMK）

2021秋冬護脣／潤唇膏推薦.10：瑰柏翠Crabtree & Evelyn 伊芙琳玫瑰花瓣輕柔護唇膏

瑰柏翠Crabtree & Evelyn重回台灣市場，立刻推出重磅新品，這款護唇膏蘊含狗牙薔薇果油、白池花籽油和維生素E等頂級滋養成分，軟管擠壓式切面也非常方便使用，難怪一上市就大受歡迎。

▲瑰柏翠Crabtree & Evelyn 伊芙琳玫瑰花瓣輕柔護唇膏。（圖／瑰柏翠Crabtree & Evelyn官網）

2021秋冬護脣／潤唇膏推薦.11：Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏

乾皮的最佳救星！Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏能作為妝前打底與日常修護，膚溫變色科技更能完美融合唇瓣，讓嘴唇散發自然色澤，而且看到代言人Kai擦又覺得超級生火呀！（重點誤）

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏。（圖／Bobbi brown）

2021秋冬護脣／潤唇膏推薦.12：愛馬仕Hermès 瑰麗唇膏

自然潤色又兼具保濕，愛馬仕Rose Hermès 瑰麗唇膏一推出立刻轟動美容圈，三種由淺至深玫粉色調太迷人，微霧光質地更能完美呈現雙唇的自然美，還有那金色套環簡約包裝，編看到這錢包已經自動上繳！

▲愛馬仕Hermès 瑰麗唇膏。（圖／Hermès）

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