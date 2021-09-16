「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕

記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊私下的潮男作風早已不是新聞，甚至還擁有「鞋頭一哥」的稱號，久沒更新IG，近日果不其然又來曬鞋了，只見朴敘俊一身休閒打扮對鏡自拍，雖然照片切到部分鞋子，還是逃不過粉絲的眼睛，他腳上的新鞋正是來自最近討論度超高的Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列，台灣都還沒開賣，讓潮流內行人看得超羨慕。

▲朴敘俊早先穿上有「年度鞋王」之稱的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



全球搶翻的夯鞋，朴敘俊總是有辦法在第一時間搶先穿到，早先才將有「年度鞋王」之稱的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1」穿上腳，羨煞眾人。這回朴敘俊的自拍照看似低調，一身襯衫配牛仔褲隨意對鏡拍照，還不小心把腳上亮點給切掉畫面，但網友們眼睛依然銳利，馬上就發現他曬的最新球鞋正是Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列的鞋款。

▲朴敘俊最近一張自拍照看似休閒低調，其實是在曬最新帥鞋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列為雙方合作以來最大的企劃，顧名思義就是要一口氣推出50款配色，除了第一款「01/50」與最後一款「50/50」最為特殊，分別採用白鞋黃底、銀色勾勾以及黑魂款式、銀色勾勾，其他中間編號的48雙，全以白色基底搭配灰色輪廓，並分為皮革、麂皮、帆布等材質，於鞋舌、鞋帶與編號標籤處做出不同的混色搭配，超多種配色簡直讓人選擇障礙發作。

▲Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列，此雙為編號34。（圖／翻攝自IG@yankeekicks ）

由於朴敘俊發的照片不夠清晰、擋住鞋舌，只能看見上方鞋帶應是深藍色，所以他所穿著的款是最有可能的編號會是10號或32號，不知道想入手哪色的人，跟朴敘俊挑同款準沒錯。

▲Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列共有50款配色。（圖／翻攝自官方）

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