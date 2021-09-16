fb ig video ETtoday search mobile

「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕

>

記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊私下的潮男作風早已不是新聞，甚至還擁有「鞋頭一哥」的稱號，久沒更新IG，近日果不其然又來曬鞋了，只見朴敘俊一身休閒打扮對鏡自拍，雖然照片切到部分鞋子，還是逃不過粉絲的眼睛，他腳上的新鞋正是來自最近討論度超高的Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列，台灣都還沒開賣，讓潮流內行人看得超羨慕。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊早先穿上有「年度鞋王」之稱的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

全球搶翻的夯鞋，朴敘俊總是有辦法在第一時間搶先穿到，早先才將有「年度鞋王」之稱的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1」穿上腳，羨煞眾人。這回朴敘俊的自拍照看似低調，一身襯衫配牛仔褲隨意對鏡拍照，還不小心把腳上亮點給切掉畫面，但網友們眼睛依然銳利，馬上就發現他曬的最新球鞋正是Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列的鞋款。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊最近一張自拍照看似休閒低調，其實是在曬最新帥鞋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列為雙方合作以來最大的企劃，顧名思義就是要一口氣推出50款配色，除了第一款「01/50」與最後一款「50/50」最為特殊，分別採用白鞋黃底、銀色勾勾以及黑魂款式、銀色勾勾，其他中間編號的48雙，全以白色基底搭配灰色輪廓，並分為皮革、麂皮、帆布等材質，於鞋舌、鞋帶與編號標籤處做出不同的混色搭配，超多種配色簡直讓人選擇障礙發作。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列，此雙為編號34。（圖／翻攝自IG@yankeekicks ）

由於朴敘俊發的照片不夠清晰、擋住鞋舌，只能看見上方鞋帶應是深藍色，所以他所穿著的款是最有可能的編號會是10號或32號，不知道想入手哪色的人，跟朴敘俊挑同款準沒錯。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Off-White X Nike Dunk Low「The 50」系列共有50款配色。（圖／翻攝自官方）

►明曜UNIQLO改裝將完工！開幕時間曝　最新代言人是「川姐」徐若瑄

►Lisa新歌MV造型超狂！披浮誇「金縷衣」坐王位、激短褲裝辣出新境界

關鍵字：

朴敘俊, 曬鞋, Nike, Off-White, The 50, Dunk Low, 鞋頭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「3星座」寧願單身也不將就，獅子寧缺勿濫，第一名只想嫁給愛情

「3星座」寧願單身也不將就，獅子寧缺勿濫，第一名只想嫁給愛情

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

肌膚奇癢難耐！皮膚科醫師：遠離蕁麻疹「3招有解」 「4個星座」最值得託付終身　既會賺錢又給你滿滿的幸福感 最新嫩膚神霜！SK-II升級版大紅瓶、YSL精華寶寶霜一擦亮到發光 塗再貴乳霜也沒用！日常生活「6個行為」讓你加速衰老 G-SHOCK金屬錶現東京暮色　藍灰紫色調美極了 麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸 網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面