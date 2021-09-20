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39歲孫藝珍膚況根本是少女　3招秘訣緊緻毛孔＋瘦小臉快學

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@yejinhand

韓國女星孫藝珍自演出韓劇《愛的迫降》後，便坐穩國民女神之位，與玄彬認愛人氣更是迎來新高，即將邁入40歲的她，總是能在鏡頭前仙女級的逆齡顏值，保養得宜、幾乎看不見毛孔的膚質與緊緻肌膚，讓不少女孩羨慕不已，瘋狂敲碗的保養她秘訣。

以下就來看孫藝珍之前分享她最常用的3招護膚秘訣，只要掌握好這些原則，除了縮小毛孔之外，還能達到瘦小臉與美白效果，想擁有「玄彬女友」般顏值的女孩，就一定要學起來！

毛巾熱敷法

孫藝珍曾在節目上透露，習慣每天卸完妝之後，用熱熱的濕毛巾敷臉，趁著皮膚遇熱打開毛孔的同時軟化角質，徹底清潔卡在毛孔中的髒污，讓毛孔保持呼吸、暢通，臉上才不會長一些奇怪的小東西。

▲孫藝珍護膚秘訣 。（圖／翻攝IG）

此外，她也會順勢用手按壓臉部，在熱毛巾讓血液循環增加時按摩，除了能達到消除水腫的效果，還可以趁機養超V小臉。

冰鎮化妝水濕敷法

▲孫藝珍護膚秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝珍護膚秘訣 。（圖／翻攝IG）

孫藝珍平日會定時在冰箱冰鎮浸滿化妝水的化妝棉片，用熱毛巾清潔、按摩過後敷滿臉蛋，剛好讓皮膚毛孔瞬間縮小、吸收，肌膚在遇冷後也變得更加緊緻。膚質狀況不穩定時，用這個方法也能有效幫助舒緩、鎮定，尤其夏日臉上容易莫名出現紅紅的過敏，這招就能派上用場了！

檸檬水洗臉法

▲孫藝珍護膚秘訣 。（圖／翻攝IG）

除了日常保養方法，孫藝珍更大方分享了自創的護膚秘訣「檸檬水洗臉法」，她表示她會先將檸檬切片，並放入加滿冰塊的水裡冰鎮，浸至10到15分鐘後，用這碗「冰鎮檸檬水」來拍打肌膚或洗臉，冰涼的水可以收縮毛孔，加上富含為他命C的檸檬片，在控制肌膚油質狀況同時還能悄悄美白！

不過以上這些方法還是要視個人肌膚狀況而定，若是不確定自己的皮膚情況，或是原本膚況就比較不穩定的女孩們，最好還是先問過皮膚科醫師再來斟酌。

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關鍵字：

孫藝珍, 玄彬

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