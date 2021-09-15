肌膚奇癢難耐！皮膚科醫師：遠離蕁麻疹「3招有解」

▲治療蕁麻疹應從找出過敏根源下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你有沒有這種經驗，皮膚突然起疹子或塊狀浮腫，奇癢難受，可能在幾個小時後消失，但又換別的地方發癢，這樣來去一陣風的皮膚症狀正是蕁麻疹，皮膚科陳鏡尹醫師教你3招緩解遠離。

蕁麻疹是常見的一種皮膚過敏反應，通常會在皮膚出現浮起的紅疹或是塊狀浮腫，並伴隨劇烈的搔癢感。大多數症狀來得快，去得也快，來去如同一陣風的特性，因此讓蕁麻疹有個俗稱叫做「風疹塊」。

若是反覆發生超過六星期以上，又稱為慢性蕁麻疹，病因歸於體質。陳醫師表示蕁麻疹以急性占大多數，通常是病人對於特定物質產生過敏反應，舉凡吸入、飲食或是皮膚接觸都有可能。較常見的像是食物類的海鮮、蛋白、花生；或者是止痛藥、抗生素等藥物，其它則像是花粉、灰塵、寵物毛髮、皮屑及黴菌等，都可能是過敏來源。

陳醫師進一步說明，蕁麻疹誘發因子太多，且多數人的過敏原都不只一種，因此正確找出致病的過敏原，並且盡量避免，才是緩解過敏症狀的正確方法。

因此陳醫師建議以下3招可幫助緩解，第一可以透過過敏原檢測找出蕁麻疹的誘發因子，在日常生活中避免過敏原；第二可尋求皮膚科醫師進行減敏治療，第三是日常的保養與預防，陳醫師叮嚀患者多食用天然的蔬果，避免過度加工食品、適度運動，但避免過度疲累與壓力過大，經由以上方式來遠離蕁麻疹。

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