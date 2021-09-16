最新嫩膚神霜！SK-II升級版大紅瓶、YSL精華寶寶霜一擦亮到發光

▲好的乳霜是養出細緻透亮肌的神隊友。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

一瓶好的乳霜雖然不能帶你上天堂，但絕對是養出細緻滑嫩、澎彈透亮仙女發光肌的重要關鍵！最近又有不少超強乳霜新品登場，像是SK-II超經典「大紅瓶」活膚霜全新升級再推出，上市前就讓超多鐵粉期待；而YSL「嫩亮金三角」中的雲朵寶寶霜推出更濃縮、更柔潤滋潤的「精華寶寶霜」，晶透、發光彈嫩一瓶搞定。

▲SK-II 肌活能量活膚霜／肌活能量輕盈活膚霜，80g，NT$5,200。



SK-II除了招牌神仙水青春露，還有另一超經典明星商品「大紅瓶」活膚霜，高效修護、抗老效果深受喜愛。而今年，SK-II重磅推出全新「肌活能量系列」，以改善肌膚狀態波動而設計，採用創新科技InfinitPower，能為肌膚持續補充能量，時刻保持澎彈、細滑、透亮的理想狀態。

「肌活能量系列」共推出活膚霜、輕盈活膚霜、精萃及眼霜等4款全新升級產品，其中全新「升級版大紅瓶」肌活能量活膚霜同樣有著一般版和輕盈版，都蘊含經典成分PITERA™以及InfinitPOWER科技，能細緻平滑肌膚，使肌膚澎彈飽滿、柔嫩有彈性，自然透出健康亮澤。

▲YSL 極效活萃修護精華凝霜，50ml，NT$3,400。



連同超人氣「仙人掌精華」及「仙女水」晶透露被合稱「YSL嫩亮金三角」的極效活萃舒芙蕾乳霜，輕盈質地卻有良好保濕力，一推出就大獲好評。今年9月YSL加碼推出更濃縮、添加滿滿修護精華潤澤成分的全新「極效活萃修護精華凝霜」，將濃縮修護精華凝為輕潤水凝霜，奶油般絲滑質地一抹瞬間迸發為精華，可快速滲透不留黏膩感。

全新「精華寶寶霜」極效活萃修護精華凝霜蘊含神經醯胺、白芒花籽油精萃，更偕同98%濃縮逆齡核醣精華，能深層修護舒敏、滋養潤澤肌膚，幫助改善細紋、鬆弛，使肌膚重現彈潤、柔嫩。除了當乳霜使用，還能當作按摩霜、厚敷用，解救乾燥、泛紅敏感等肌膚問題。

▲YSL「嫩亮金三角」中的乳霜推出深層修護滋潤版「極效活萃修護精華凝霜」。

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