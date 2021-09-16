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風・Luxury／GS工坊森林景致入設計　角逐「鐘錶奧斯卡」最佳男錶

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▲▼ Blancpain,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko「Series 9」系列白樺樹錶款 SLGH005入圍今年日內瓦鐘錶大賞最佳男錶，288,000元。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下頂級品牌Grand Seiko（GS）今年有兩款腕錶入圍「鐘錶奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（GPHG），一只是去年復刻1960年首款Grand Seiko的SBGW258腕錶，將角逐經典錶獎項；另一款為白樺樹為設計主題的「Series 9」系列錶款 SLGH005，入圍最佳男錶獎項，特別是後者由大自然獲得啟發的面盤與機芯設計，體現出Grand Seiko「The Nature of Time」的品牌哲學。

▲▼ Blancpain,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko紀念Seiko創立140周年推出限量紀念版本SLGH007，面盤為年輪紋路，1,700,000元。

Grand Seiko以生產機械錶款的「雫石高級時計工坊」附近白樺樹群生地為靈感，打造搭載高振頻機械機芯Caliber 9SA5的「Series 9」系列白樺樹錶款 SLGH005，機芯獨家的水平輪系結構實現的纖薄的構想，並融入大自然巧思，底板裝飾「雫石川波紋」源自工坊所在的雫石川的彎曲河段水流，而面盤細膩的壓紋則如同高聳的白樺樹層層交錯。

▲▼ Blancpain,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko紀念Seiko創立140周年推出限量紀念版本SBGX346，鑽石時標代表日本信州諏訪湖夏季夜晚煙火意象，285,000元。

自然主題也貫穿慶祝Seiko創立140周年的Grand Seiko紀念錶款，950鉑金材質的紀念版本SLGH007腕錶，黑色面盤上壓製精細的年輪紋路，象徵品牌累積的專業實力與製錶熱情；紀念版女錶SBGX346則融入日本風情，由鑲鑽時標演繹錶廠所在的日本信州諏訪湖夏季夜晚傳統煙火意象，此款錶同時還創下許多先例，包括採用9F61石英機芯、品牌第一只錶徑34mm款式、罕見以錢幣紋路裝飾錶殼，彰顯獨特性。

▲▼ Blancpain,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN Métiers d’Art 珍珠母貝剪影浮雕腕錶呈現Le Brassus沿途風光，2,727,000元。（圖／Blancpain提供）

瑞士名錶BLANCPAIN也將錶廠所在地Le Brassus沿途景致，濃縮於面盤之中，
運用「珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）」工藝，以2片厚度僅0.2mm的珍珠母貝為面盤主體，在近乎透明的珍珠母貝上悉心雕刻正反面，透過深淺不一的刻痕詮釋明暗對比，再以單色樹漆為圖案上色，放入攝氏800度的烤箱中烘烤，最後將兩片珍珠母貝片相疊，呈現冬日的森林美景。

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關鍵字：

Grand Seiko, Blancpain, 風Luxury

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