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「國民金孫」林昀儒拍雜誌穿「高領毛衣」帥炸　網盛讚：以為韓星

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記者王則絲／台北報導

於東京奧運上闖下驚人成績、奪牌成功的台灣桌球小將林昀儒，被大家封為「國民金孫」，近日他獲邀拍攝雜誌畫報，並於IG上釋出成品圖輯，可以看到林昀儒不只換了髮型、穿上高領毛衣，連眼神都不一樣了，好像瞬間變了一個人，帥氣模樣得到粉絲們瘋狂盛讚：「還以為是哪個韓星」、「乖孫長大了！」

林昀儒於賽場上的英姿，以及靦腆可愛的模樣讓他圈粉無數，甫才迎來20歲生日的他，在許多人眼中還是個孩子，不過林昀儒在這次拍攝的雜誌畫報裡，便甩脫了原先稚嫩的模樣，換上宛如韓星的髮型，並穿著Ferragamo的高領針織衫，露出一截內搭花襯衫增添俏皮，只見他對著鏡頭露出認真神情，與平常判若兩人，且駕馭起粉色毫不費力，帥出新高度，粉絲全被驚艷：「太適合穿粉色衣服了」、「剛還以為是哪個韓星！」就連場上對手德國球員奧恰洛夫都來留言。

另一套造型裡，林昀儒再次挑戰高領毛衣，緊身剪裁展現出他精瘦的身材，不論是閉眼還是瞥向鏡頭的Pose，都非常帥氣，讓粉絲直呼：「阿姨被電到了」、「小林歐爸！」卸下運動服後的林昀儒，讓大家看了他不一樣的一面，舉手投足看起來成熟不少，許多網友不禁感嘆：「乖孫長大了」、「金孫是一眠大十吋吧！變超帥的」、「平時呆萌臉也可擺出時尚臉的表情，真是可造之才！」

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關鍵字：

林昀儒, 國民金孫, 國民乖孫, 桌球小將, 東京奧運, 雜誌

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