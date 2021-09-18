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木製「樂高收納盒」疊一起好可愛！顆粒「衣帽勾」把房間變得有質感

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編輯／Emily　圖／翻攝自roomcopenhagen.com、bellemaison.jp

丹麥設計工作室Room Copenhagen曾與樂高（LEGO）合作，把積木零件放大做成各種居家收納用品，大受好評後近期推出了「LEGO Home – Wooden Collection」新系列，把樂高的塑膠材質、鮮豔色彩，改成簡約有質感的木頭材質，成熟色調充滿大人味，擺在家中和諧又美觀。

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

Room Copenhagen新推出的「樂高木製收納系列」共有五款商品，花色分成淺棕和深咖啡兩種，都有自然的木質紋路。其中兩款是「木製收納盒」，做成正方形和長方形積木造型，大小適合擺在桌上，兩個疊一起更可愛，中間的抽屜拉開可以存放辦公文具、飾品等雜物，讓桌面整齊乾淨。

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

想裝飾空蕩蕩的牆面，可以看看細長積木造型的「木製書架」，掛在牆上很有設計感，中間的空隙裝得下書本或小擺飾。另一款「木製相框」也很美，邊框是積木造型，裡面能放入喜歡的照片、畫作。還有一款做成樂高頂端顆粒模樣的「衣帽勾」，一組有三個不同大小，固定在牆上能把包包、衣服、毛巾…掛上去。

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

另外，經常與迪士尼合作的日本家居品牌Belle Maison有一款「迪士尼移動式梳妝台」超級方便，還沒打開時就像個普通抽屜，但底部裝有輪子能自由移動，把上面的蓋子掀開就是一面鏡子，裡面的收納空間能放各種化妝品，讓你走到哪都能化妝，其他夾層也都可以存放雜物，還有專門抽衛生紙的抽屜。這系列有貝兒、茉莉公主、小美人魚、米奇、小熊維尼五種款式。

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

▲樂高木製收納系列。（圖／翻攝自roomcopenhagen.com）

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關鍵字：

LEGO, 樂高, 木製, 收納, 家具, 居家

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