3星座男寵妻魔人「家事瑣事全包」！冠軍不讓老婆受苦，遇到馬上嫁

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相信女孩們在挑選另一半時，都會觀察對方是否會主動做家務，只要懂得洗碗、煮飯、打掃的男孩們，就會被冠上新好男人封號，以下就公開家事瑣事全包「好老公星座男」Top 3 ，女孩們找到馬上嫁！

Top 3 巨蟹座

巨蟹男是新好男人，相信大多數女生都同意，他們會在交往的剛開始就對你做出各種貼心行為，一旦認定妳，便會帶領妳走進家庭，並且覺得做家務是兩人都應該分擔的事情，不會完全推給女生，巨蟹屬於家庭事業都能兼顧的人，絕對會讓妻子感到放心。

Top 2 雙魚座

雙魚座在戀愛時就十分浪漫，絕不是大男人主義的男生，所以自然而然就會幫助女生做家務。當然在他們的眼裡，如果能夠讓感情更加穩定，那麼多做一些雜事也沒什麼關係，並且雙魚不會有女生該多做一點的刻板印象，他們的性格反而會更往女生那邊靠攏，是非常好的成家對象。

Top 1 處女座

處女男會上榜可能很多人都十分意外，其實他們非常寵妻，不願意妻子受苦勞累。不過處女愛做家務的出發點和其他星座比較不同，他們只是因為看不下去髒亂才會出手，跟處女男相處過，都會很了解他們的嘮叨功力，只要看到不對的地方，一定會馬上指出糾正，不過嘮叨完之後還是需要摸摸鼻子自己收拾。