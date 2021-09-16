台灣無印良品600支商品「有感降價」！最低原價4.4折，枕套百元有找

▲無印良品宣布9月600支品項有感降價。（圖、影／記者林明瑋攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

日本居家品牌無印良品MUJI觀察，因全球疫情導致顧客減少外出，進而將重心轉移至家庭層面，因此9月展開新一波「良質良值」為概念的降價商品，共計600支品項，以生活基本用品和暢銷品為主，最低更直降原價4.4折。

▲不鏽鋼餐具茶匙與茶點叉，降至39元，是原價4.4折。

以滿足消費者居家防疫生活所需，這波有感降價商品以生活雜貨、熱銷品和秋冬推薦品為主，此次「良質良值」選品以家具與生活用品佔比達4成以上，降幅也是最大，其中不鏽鋼餐具茶匙&茶點叉，從原價89元降價至39元，等同是原價的4.4折。

▲枕套190元降至90元，不到百元可入手。

▲矽膠料系列價格直降原價7.3折。

生活雜貨商品像是預計10月上市的柔舒水洗棉寢系列，從原價190-1,480元降價至90-790元，枕套90元就能輕鬆入手，矽膠調理系列也從原價160-360元降價至99-329元，直降原價7.3折。

▲一口夾心酥系列從49元降至39元。

此外熱賣品項像是PP抽屜整理盒系列，原價40-85元降價至29-59元，小旅行適用的微粒貼身靠枕系列，原價490-790元降價至299-599元，零食一口夾心酥系列，價格也從49元調整至39元。

▲男女有機棉丹寧褲系列從1,390元降至999元。

服裝類則包括男女有機棉丹寧褲系列，原價1,390元降至999元，9月全新上市的兒童有機棉法蘭絨立領襯衫，也從原價750元降至399元，價降超有感。