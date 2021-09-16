fb ig video ETtoday search mobile

台灣無印良品600支商品「有感降價」！最低原價4.4折，枕套百元有找

>

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲無印良品宣布9月600支品項有感降價。（圖、影／記者林明瑋攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

日本居家品牌無印良品MUJI觀察，因全球疫情導致顧客減少外出，進而將重心轉移至家庭層面，因此9月展開新一波「良質良值」為概念的降價商品，共計600支品項，以生活基本用品和暢銷品為主，最低更直降原價4.4折。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲不鏽鋼餐具茶匙與茶點叉，降至39元，是原價4.4折。

以滿足消費者居家防疫生活所需，這波有感降價商品以生活雜貨、熱銷品和秋冬推薦品為主，此次「良質良值」選品以家具與生活用品佔比達4成以上，降幅也是最大，其中不鏽鋼餐具茶匙&茶點叉，從原價89元降價至39元，等同是原價的4.4折。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲枕套190元降至90元，不到百元可入手。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲矽膠料系列價格直降原價7.3折。

生活雜貨商品像是預計10月上市的柔舒水洗棉寢系列，從原價190-1,480元降價至90-790元，枕套90元就能輕鬆入手，矽膠調理系列也從原價160-360元降價至99-329元，直降原價7.3折。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲一口夾心酥系列從49元降至39元。

此外熱賣品項像是PP抽屜整理盒系列，原價40-85元降價至29-59元，小旅行適用的微粒貼身靠枕系列，原價490-790元降價至299-599元，零食一口夾心酥系列，價格也從49元調整至39元。

▲▼無印良品降價。（圖／記者林明瑋攝）

▲男女有機棉丹寧褲系列從1,390元降至999元。

服裝類則包括男女有機棉丹寧褲系列，原價1,390元降至999元，9月全新上市的兒童有機棉法蘭絨立領襯衫，也從原價750元降至399元，價降超有感。

關鍵字：

無印良品, 降價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「3星座」寧願單身也不將就，獅子寧缺勿濫，第一名只想嫁給愛情

「3星座」寧願單身也不將就，獅子寧缺勿濫，第一名只想嫁給愛情

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

「4個星座」最值得託付終身　既會賺錢又給你滿滿的幸福感 肌膚奇癢難耐！皮膚科醫師：遠離蕁麻疹「3招有解」 麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸 「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕 林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶 最新嫩膚神霜！SK-II升級版大紅瓶、YSL精華寶寶霜一擦亮到發光 網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面