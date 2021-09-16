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邵雨薇靠一件「針織衫」甜到心坎　GU、UNIQLO這件單品日妞搶翻

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記者王則絲／台北報導

女星邵雨薇近日以GU品牌好友身份，搶先示範秋季主打新品「好感針織外套」穿搭，只靠一件針織衫就穿出了超甜美的女神氣質，連邵雨薇自己都說：「有種飄出漂亮姐姐的氣息。」這類微涼秋季必備的外罩單品，還包括了GU的另一款網眼針織外套、UNIQLO的針織背心，全都被日妞搶到缺貨！

▲邵雨薇示範GU好感針織外套。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇以GU品牌好友身份搶先示範「好感針織外套」。（圖／品牌提供）

邵雨薇這次為GU拍攝的形象照裡，一共示範了三款顏色的針織外套，首先是以米色針織外套搭配白色連身裙，整個人仙氣飄飄；接著也穿上帶點紫調的迷霧藍色款式，以及盎然綠色款式，可以將扣子全扣營造優雅氣質，也可僅扣下面兩顆扣子小露肩膀線條，則是很有女人味，且可愛亮麗的顏色其實比想像中還要好駕馭。

▲邵雨薇示範GU好感針織外套。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇示範GU好感針織外套。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇示範一件針織外套的不同穿法，即便是搶眼的迷霧藍、盎然綠色也能輕鬆搭配。（圖／品牌提供）

這款GU「好感針織外套」採微寬鬆、立體感剪裁，完全不挑身形，也絲毫不分年齡與場合，稍寬的微燈籠袖口超可愛，也難怪邵雨薇只靠這一件就能甜到心坎裡，在冷氣房、微涼夜晚裡套上一件，層次感激增，且這款針織外套其實總共有8個顏色，除了邵雨薇穿著的3種，另外還有玫瑰粉、奶茶褐、橄欖綠、極致灰以及純黑色。

入秋後，針織單品的出場機率大增，像是先前GU還有推出一款「網眼針織外套」就大受歡迎，被日妞們搶到大缺貨，而台灣上架後也迅速被一掃而空，目前尚不確定補貨時間；此外UNIQLO也有非常多選擇，除針織外套，針織背心也是秋季必備的好感穿搭單品，像是這款「針織圓領背心」，隨意罩上就散發出質感與品味，不論男生、女生都瘋搶。

▲邵雨薇示範GU好感針織外套。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO熱賣的針織單品「針織圓領背心」，男生、女生都能穿。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

邵雨薇, GU, 針織外套, UNIQLO, 穿搭, 針織背心, 日妞

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