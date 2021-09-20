fb ig video ETtoday search mobile

「麻將魔術方塊」沒牌咖也能玩！上班手癢就摸「麻將鍵盤」解癮

>

編輯／Emily　圖／翻攝自chopsueyclub.com、小紅書@蘇蘇楠

想打麻將，卻湊不齊牌咖？美國選品店Chop Suey Club就推出了一款「麻將魔術方塊」，把兩種需要激發腦力的遊戲合而為一，魔術方塊上的方格變成一塊塊麻將，紅中、青發、萬、條、筒…讓人看了眼花撩亂，把同花色拼在一起就像胡了一樣開心，讓人超想挑戰看看。

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

Chop Suey Club專門販售富含中國文化、藝術的設計小物，而「麻將」正是東方代表性元素之一，「麻將魔術方塊」就以此為靈感，把它與同樣講求策略與思考的魔術方塊結合，用麻將的牌組取代單調的方格，讓旋轉、拼湊的過程更有樂趣，能一次體驗到兩種遊戲帶來的快感。

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

除了「麻將魔術方塊」，還有一款「麻將矽膠模具」，將水倒入就能做21種花色的麻將冰塊，上面的刻紋非常細緻，不管是要筒、要萬…什麼都有。模具也能拿來製作甜甜的巧克力，打牌時做好一整組，拿來配著吃最適合，熱愛麻將的人看了真的超級心動。

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

喜歡麻將造型小物的話，小紅書上也有一款「麻將鍵盤」爆紅，白色鍵盤上面有好多按鈕被麻將替代，數字鍵盤的部分全變成萬子，上下左右變成東西南北，中間最上排被條取代，Enter鍵還搞笑的寫上「有內鬼終止交易」，如果上班突然手癢想玩麻將，就摸一下鍵盤過過乾癮吧！

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

▲麻將魔術方塊。（圖／翻攝自chopsueyclub.com）

►「彩虹矽膠版」戳下去發出「啵啵聲」讓人上癮　連大人也淪陷

►日清泡麵PK台灣古早味雞蛋糕！做成「汽水」你想挑戰哪一款？

關鍵字：

麻將, 魔術方塊, 冰塊盒, 鍵盤, 小物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

3星座男寵妻魔人「家事瑣事全包」！冠軍不讓老婆受苦，遇到馬上嫁

3星座男寵妻魔人「家事瑣事全包」！冠軍不讓老婆受苦，遇到馬上嫁

日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多

日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕 最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近 奧斯塔羅12星座一周運勢0920-0926　射手工作出現轉機、雙魚開銷變大 《薩滿》女主角納利亞私服超反差！格紋中空裝超甜、開衩黑裙辣暈 吃月餅拒發胖有妙招！曾之喬「一塊切8份」、陳庭妮竟不敢碰蛋黃 反差超大！《RUNNING MAN》全昭旻穿墨綠禮服　開高衩露美腿好性感 趁中秋節拜月老、求運求財最靈驗！　4點「祭拜禁忌」一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面