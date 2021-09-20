「麻將魔術方塊」沒牌咖也能玩！上班手癢就摸「麻將鍵盤」解癮

編輯／Emily 圖／翻攝自chopsueyclub.com、小紅書@蘇蘇楠

想打麻將，卻湊不齊牌咖？美國選品店Chop Suey Club就推出了一款「麻將魔術方塊」，把兩種需要激發腦力的遊戲合而為一，魔術方塊上的方格變成一塊塊麻將，紅中、青發、萬、條、筒…讓人看了眼花撩亂，把同花色拼在一起就像胡了一樣開心，讓人超想挑戰看看。

Chop Suey Club專門販售富含中國文化、藝術的設計小物，而「麻將」正是東方代表性元素之一，「麻將魔術方塊」就以此為靈感，把它與同樣講求策略與思考的魔術方塊結合，用麻將的牌組取代單調的方格，讓旋轉、拼湊的過程更有樂趣，能一次體驗到兩種遊戲帶來的快感。

除了「麻將魔術方塊」，還有一款「麻將矽膠模具」，將水倒入就能做21種花色的麻將冰塊，上面的刻紋非常細緻，不管是要筒、要萬…什麼都有。模具也能拿來製作甜甜的巧克力，打牌時做好一整組，拿來配著吃最適合，熱愛麻將的人看了真的超級心動。

喜歡麻將造型小物的話，小紅書上也有一款「麻將鍵盤」爆紅，白色鍵盤上面有好多按鈕被麻將替代，數字鍵盤的部分全變成萬子，上下左右變成東西南北，中間最上排被條取代，Enter鍵還搞笑的寫上「有內鬼終止交易」，如果上班突然手癢想玩麻將，就摸一下鍵盤過過乾癮吧！

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