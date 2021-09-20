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黑潮來襲！炎亞綸搶戴UltraBlack黑錶、萬寳龍M Logo包帥翻

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▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕錶UltraBlack限量款858，214,500元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

時尚中心／台北報導

黑色，在時尚世界的永恆經典，不受時空、場合、世代限制，始終受到推崇，其風格更是百變，可以很酷也可以優雅。萬寶龍（Montblanc）自1906年創立以來，黑色一直是主要的經典色，早期以硬橡膠為製作書寫工具的主要材質，於1913年設計的雙色品牌標誌也選用了黑色，近來更跨越品項類別，推出全新UltraBlack系列，無論是戴著腕錶、背著皮件或小配件走過街頭，都會勾動人們的目光，想著「這就是我想要的萬寶龍」！

歷經百年淬鍊，萬寶龍已發展成奢華商務生活風格品牌，而黑色始終佔據重要地位，全新推出的UltraBlack系列跨品類新品即是品牌美學的極致代表，精選各類別的單品，提供可增強連接性的智能可穿戴技術、方便隨身攜帶的皮件、發揮大膽想法和創意的書寫工具、展現優雅風格的腕錶，獻給追求不凡、期望所做的一切都會留下印記的品味人士。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍品牌好友炎亞綸，搶先背最新 M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包並佩戴1858系列Geosphere世界時間限量腕錶。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包，29,300元。

品牌好友炎亞綸一身皮衣黑裝，搶先背M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包，並佩戴1858系列Geosphere世界時間限量腕錶，走在暗夜的台北街頭，黑得出色；需要大容量包款時，可如吳思賢（小樂）背上M_Gram 4810系列UltraBlack掀蓋式後背包，實用又有型；若想當瀟灑女子，不妨就像安心亞穿上率性黑色褲裝，搭配M_Gram 4810系列UltraBlack迷你文件夾，大步邁開步伐，完美詮釋「向心而行，自有所成」的品牌精神。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲吳思賢演繹萬寶龍 M_Gram 4810系列UltraBlack掀蓋式後背包。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

 

▲萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack掀蓋式後背包，55,200元。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲安心亞背萬寶龍 M_Gram 4810系列UltraBlack迷你文件夾。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍 M_Gram 4810系列UltraBlack迷你文件夾，21,900元。

今年成為萬寶龍全球品牌大使的愛爾蘭的電影和劇場演員席尼墨菲（Cillian Murphy），曾演出《蝙蝠俠黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》等電影，以及目前廣受好評的電視劇《浴血黑幫》，精湛演技有目共睹，他在戲外也是黑色時尚擁護者，戴著1858系列Geosphere兩地時間UltraBlack腕錶限量款858拍攝形象照，擁抱經典時尚。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍2021全球品牌大使席尼墨菲也是黑色時尚擁護者。

萬寶龍UltraBlack系列跨品類新品，在黑色中各自帶有亮點，例如1858系列Geosphere兩地時間UltraBlack腕錶限量款858有招牌兩個弧形南北半球旋轉地球吸睛；款式涵蓋背包、手拿包、迷你包及小型皮件、皮帶的M_Gram 4810系列UltraBlack皮件，則於皮革表面壓印M圖案流露好質感；M圖案同樣躍上MB01全罩式耳機的大型矽膠耳罩，潮味十足，黑色魅力果然無窮。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

 

▲萬寶龍MB01全罩式智慧型耳機UltraBlack款，20,400元。
 

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍

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