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林予晞曾與龍劭華演父女　站台POLO哽咽嘆：戲中是我要離開他

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記者鮑璿安／台北報導

女星林予晞今（16日）出席POLO RALPH LAUREN 秋季系列發佈記者會，雖然剛入圍金鐘迷你劇集最佳女主角心情充滿喜悅，但曾飾演林予晞父親的資深藝人龍劭華於14日猝逝，讓她忍不住哽咽，「劇中是我要離開他，但是現在他離開我們了」。

林予晞曾在《天堂的微笑》中與資深藝人龍劭華飾演父女，劇中林予晞罹患重病要與父親分離，不過現實卻是龍劭華先走一步，讓林予晞當場哽咽表示：「我跟他有過一場父女分離的戲，那時候是我要離開他了，結果現在是他離開我們了。」

▲POLO林予晞 。（圖／品牌提供）

▲林予晞敬業演繹POLO RALPH LAUREN 秋季系列。（圖／品牌提供）

林予晞雖不捨，仍敬業演繹POLO RALPH LAUREN 秋季系列，她以一套頗具西部牛仔風情的洋裝亮相，讓她回憶起在美國讀書的經歷，大學時期經常穿著品牌服飾，尤其是本季實穿的套頭毛衣、卡其褲與大衣，這三件單品在秋冬一定要有，她偏好實用穿搭，像是一整套衣服可以應付很多場合，中性且活動又方便。

▲POLO林予晞 。（圖／品牌提供）

▲POLO RALPH LAUREN 學院風搭配很打動林予晞 。（圖／品牌提供）

本屆金鐘林予晞憑藉《戒指流浪記》入圍迷你劇集最佳女主角，她也提到：「我是有點職人腦袋的人，提到肯定的時候總會慌張，但是被看見很開心。」另也透露自己最近有在試穿紅毯禮服了，不過林予晞顧慮的點卻十分奇妙，她說：「穿蓬裙的時候就會想說，要怎麼坐進那個小小的位子裡面，或是真的萬一要上去領獎的時候，我出得來嗎？」

▲POLO林予晞 。（圖／品牌提供）

▲POLO林予晞 。（圖／品牌提供）

▲女裝系列的浪漫印花靈感來自波士頓公園場景；男裝則有街頭運動風格 。（圖／品牌提供）

POLO RALPH LAUREN 秋季系列以自由文藝風格為主題，女裝系列的浪漫印花靈感來自波士頓公園場景，有大地色與卡其色為主色調，裝飾在洋裝、軟質襯衫之上。男裝也有街頭運動風「幽靈系列」，運用線條色塊打造搶眼穿著。

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關鍵字：

林予晞, POLO RALPH LAUREN , 秋季

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