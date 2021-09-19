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「寶可夢OREO」16款等你收服！依稀有度隨機出沒　「夢幻」超難入手

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編輯／Emily　圖／翻攝自oreo.com、bandai.co.jp

知名零食OREO巧克力餅乾常推出限定版，像之前推出的粉紅外層、彩虹夾心都引起熱議，也曾與潮牌Supreme、女神卡卡…推出聯名。這次他們攜手了人氣火爆的《精靈寶可夢》，推出印有皮卡丘、妙蛙種子、胖丁等16種不同圖案的「寶可夢OREO」，每一款都萌到讓人捨不得吃。

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

「寶可夢OREO」從外包裝就有滿滿的寶可夢，五顏六色的圖案繽紛可愛，餅乾本身是一貫的黑巧克力外層配上香草夾心，但特別的是餅乾上面的經典LOGO全被改掉，換成限定的寶可夢圖案，還一口氣推出16種款式，等著寶可夢訓練大師們來收集。

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

「寶可夢OREO」共推出16種圖案，每一隻模樣都超Q萌，有大家熟悉的皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子…，也有較少見的敲音猴、迷你龍、夢幻等等，寶可夢圖案會依照稀有度，隨機出現在一包餅乾裡，據說最難得到的是「夢幻款」！想要每一款都吃到，就只能多多囤貨了，目前只在美國販售，希望台灣之後也會有。

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

喜歡卡通造型食物，日本Bandai公司則推出了「迪士尼系列日式麻糬」，這次共有唐老鴨和黛西、小熊維尼和小豬兩種組合。麻糬做成角色造型，咬下去軟嫩Q彈，裡面包了不同口味的內餡，唐老鴨是奶油、黛西是水蜜桃，小熊維尼和小豬分別是楓糖和草莓口味，角色的表情生動多變，有愛心眼、生氣皺眉、閉眼等16種款式。

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

▲寶可夢ＯＲＥＯ。（圖／翻攝自oreo.com）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, 皮卡丘, pokemon, oreo, 餅乾

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