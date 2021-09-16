「日本張鈞甯」穿育乳內衣狂殺底片　南西夢幻快閃店人氣TOP 10到齊

記者鮑璿安／台北報導

日本內睡衣品牌 PEACH JOHN 於今（16日）起在誠品生活南西設立快閃店，由代言人「日本張鈞甯」封號的女星田中美奈實所演繹的秋冬新款登場，獨特之處在於內藏「撐托布」讓美胸集中托高，另也有輕盈的軟鋼圈類型，豐富日常選擇。同時黛安芬Triumph推出全新Shape Smart智能塑型系列，滿足極致貼合穿著。

▲「日本張鈞甯」34歲女星田中美奈演繹育乳調整浪漫花束內衣與平口款式 。（圖／品牌提供）

「日本張鈞甯」34歲女星田中美奈接下PEACH JOHN代言，最新形象照中演繹「育乳調整浪漫花束內衣」，運用360度伸縮性布料結合內襯拖胸剪裁，加上華麗蕾絲刺繡勾勒，從內美到外。

品牌快閃店特別展售 2021 上半年度十大熱銷明星商品，像是在日本相當受歡迎的平口內衣款式，可在夏季穿著平口洋裝、一字領時內搭使用，單品採雙層與寬版的貼身結構設計，絕佳穩定且不易滑落，即使沒有肩帶的支撐，也能襯托出弧度堅挺的完美胸型。

▲Nice Body 完美比例托高軟鋼圈內衣 。（圖／品牌提供）

偏好舒適性質的民眾，則可選擇軟鋼圈款式，長時間穿著無負擔，可機洗蕾絲軟鋼圈內衣，內襯一體成型，脇邊採寬版剪裁。Nice Body 完美比例托高軟鋼圈內衣，一體成型罩杯加入蓬鬆襯墊也是人氣爆款之一。快閃店於今16日起至9月30日，還與知名插畫家《厭世動物園》聯手打造趣味拍照打卡牆，消費滿1800元就能免費帶回日本製蕾絲印花口罩。

▲黛安芬Triumph打造全新Shape Smart智能塑型系列 。（圖／品牌提供）

黛安芬Triumph也打造全新Shape Smart智能塑型系列，針對不同胸型尺寸智能調節、打造極致貼合穿著體驗；4D 彈力蕾絲則隨身體動作而伸縮調整、加強支撐，給予舒適包覆及出色的提托塑型效果。下半身推出全新「輕型塑身褲」，以彈力無痕的輕盈面料及立體剪裁，達到腰、臀部線條修飾效果。





▲MOLLIFIX全新推出的水陸兩用山海衣 。（圖／品牌提供）

MOLLIFIX全新推出的水陸兩用山海衣兼顧高機能需求與時尚感，全系列水陸兩用服飾包含運動內衣、動塑褲、３分褲與防曬外套，設計概念上以大自然的「深海藍」與「岩石灰」為基調，搭配海洋波紋與石頭紋路印花圖騰，速乾防曬運動內衣首創50段隱形調節扣，可因應不同運動或個人下圍舒適度自行調整，加上寬版肩帶與固定罩杯設計，舒適穩定不走光。

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