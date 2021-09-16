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小鬼逝世1年...主理潮牌推「笑臉」戒指藏洋蔥　粉絲一看就懂

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記者王則絲／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）於去年9月16日逝世，如今已滿一週年，生前主理潮牌AES進化吧工作室除舉辦《EVOLUTION》展覽，公開小鬼300幅創作，引發粉絲連夜排隊，AES這一年來的情況也是大家關注的重點，即使小鬼不在了，品牌設計裡依然能看見他的影子，像是今年夏天推出的「笑臉」飾品系列，就是小鬼的代表性元素之一，粉絲們一看就懂。

▲小鬼潮牌。（圖／翻攝自IG）

▲小鬼逝世滿一週年。（圖／翻攝自IG@aes_taipei）

AES進化吧工作室（AES Evolution Studio）為小鬼於2008年創立，現由爸爸、妹妹、妹夫持續經營，雖然曾在意外發生後停擺一段時間，但依然有接著持續推出每一季的新品，延續過往的工裝街頭風格，一路到了2021春夏，目前2021秋冬則還沒有消息。

▲小鬼指甲彩繪。（圖／翻攝自IG）

▲小鬼經常做的指甲彩繪。（圖／翻攝自小鬼妹妹IG）

值得一提的是，今年夏天AES主線系列運用了不少「黃色笑臉」的元素於設計之中，而粉絲們一看就知道，這正是小鬼的代表圖案。小鬼在生前常常做指甲彩繪，在兩手的拇指上會分別畫上黃色笑臉與愛心，他曾在訪問中說過，「我私下比較嚴肅，笑臉是提醒我要每天開開心心的，快樂的工作，愛心是提醒自己要溫暖。」小鬼的妹妹也為此將這兩個圖案刺在身上，以紀念最愛的哥哥。

▲小鬼潮牌。（圖／翻攝自IG）

▲小鬼潮牌。（圖／翻攝自IG）

▲AES本季的「笑臉」飾品系列暗藏洋蔥。（圖／翻攝自IG@aes_taipei）

像是飾品系列的設計最為搶眼，以手繪風格強烈的笑臉圖案作為主體，推出項鍊、戒指，目前項鍊與女款戒指皆已完售，不過官網上男款的粗戒顯示還有貨，戴起來相當有個性，卻蘊含一絲溫柔可愛。

而小鬼來不及在生前籌備完成的另一支線品牌「禁果F F」（Forbidden Fruit），也在他離世後順利誕生了，於去年11月時推出了首個系列，走的是更為休閒、日常，不分性別的路線，在今年夏季時也有推出第二個系列，新增可愛的雪人角色，以及融化的禁果冰淇淋圖案，都能看見些許小鬼的筆觸與趣味風格。

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關鍵字：

小鬼, 黃鴻升, 忌日, AES, FF, 潮牌, 笑臉

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