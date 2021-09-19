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Jennie、Rose靠一件「針織背心」　穿出秋日溫柔小姐姐「好感系」穿搭

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

近年復古風潮吹起，隨著天氣邁入秋冬，各大女星紛紛從衣櫃裡拿出「針織衫」單品搶搭，像是韓女團BLACKPINK成員Jennie、Rose都運用柔軟的針織面料，穿搭出容易讓人產生好感的療癒風格，有時趕時間，簡單一件針織背心就能襯托出重點，以下一起來跟著穿，掌握這幾項原則，輕鬆打造日常感十足的「好感系」穿搭。

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie以CALVIN KLEIN針織背心穿出慵懶又率性的好感穿搭。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

近日Jennie在IG上曬出溫馨的遛狗照片，帶愛犬出門散步期間也不忘擺拍，只見她以白色襯衫搭配CALVIN KLEIN針織背心展現層次感，是不用思考太多就能完成的造型，質感的米色配色加上她隨意散落在肩上的波浪捲髮，簡單穿出慵懶又率性的「好感系」穿搭。

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo、澀琪則是運用內裡穿襯衫搭配短裙展現少女氣息。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__、hi_sseulgi）

除了像Jennie這樣下半身失蹤的穿法，同樣以內裡搭配襯衫，同團的Jisoo、與Red Velvet成員澀琪則是運用短裙，在復古氛圍中注入甜甜的少女氣息，不論是像Jisoo腳踩小白鞋展現休閒、還是學澀琪配上個性十足的黑長靴，都是女孩們家中基本會有的常配單品，輕鬆就能找到類似品項來穿搭模仿。

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲針織衫穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲想要率性風格就學Rose、跟Somi。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie、somsomi0309）

想要率性風格也有，Rose、跟Somi（全昭彌）就以針織背心搭配褲裝，成功混搭氣質與街頭風，短版的針織中空裝小心機露出兩人的螞蟻腰，耍辣之餘還能趁機展現比例，雖是休閒到不行的搭配卻一點都不無聊，想讓中性風格更加突出，也可以學Somi再另外罩上一件皮衣外套，瞬間又酷又辣。

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關鍵字：

Jennie, Rose, CALVIN KLEIN, Jisoo, 澀琪, Red Velvet, Rose, Somi, 針織, 好感系, 穿搭

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