女星愛鞋Rene Caovilla秋冬極致浪漫！「手工花瓣上腳」每朵都不一樣

記者鮑璿安 ／台北報導

想像花卉綻放在腳尖有多夢幻，女星愛牌義大利頂級手工鞋履 Rene Caovilla全新2021秋冬系列就以此為靈感，Bouquet 花卉涼鞋款式每朵花都依照該鞋的尺寸量身打造；另外還有夢幻的Frozen低跟鞋，將冰雪元素融入其中，採用幾千個絢麗的水鑽和水晶傳遞冰雪皇后的氣場。

▲從早秋延伸而來的Bouquet 花卉涼鞋款式 。（圖／記者鮑璿安攝）

Rene Caovilla 全新2021秋冬系列與花卉融為一體，沉浸於繁花似錦的氛圍，從早秋延伸而來的Bouquet 花卉涼鞋款式，擁有五顏六色的花瓣與蝴蝶，宛如走進花園般，而每朵花卉的設計都是工匠依照每雙鞋履尺寸特別量身打造的尺寸，並親手刺繡而成，一點也不馬虎。

▲Frozen低跟鞋履將玩味的冰雪元素運用於鞋身上 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Cleo機車靴經典水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上。（圖／記者鮑璿安攝）

秋冬全新祭出的系列有Frozen低跟鞋履，將玩味的冰雪元素運用於鞋身上，採用幾千個絢麗的水鑽和水晶鑲飾而成，每個角度都能綻放不同光芒，搭配象牙白鞋身為主色調，襯托腿部線條。而天氣轉涼，最不能缺少的就是高筒靴款，本季Rene Caovilla一次滿足，有Cleo襪靴和機車靴，以為靴款外型只有帥氣就大錯特錯，兩雙皆將經典Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，採用3,840個水鑽，穿上柔美度一點也不少。

▲Nina軍靴與Cinderella系列老爹鞋都相當實穿 。（圖／品牌提供）

另也有造型簡潔的Nina軍靴，輪廓流暢之外，鞋身邊緣繡上一整圈約1,800個水鑽，是以品牌著名熱繡Hotfix鑲嵌而成，上腳輕盈無負擔。當然，老爹鞋這個不退流行的品項，在秋冬以大勢之姿登場，Cinderella系列滿足厚底增高需求，並搭配Lamé 蕾絲與不同大小的立體切割水鑽，玫瑰色擄獲女孩芳心。

▲海莉穿著全白高領緊身洋裝，搭配米白鑽飾 LEROY 短靴；另也以演繹嫩黃色 NICOLE 高跟鞋。（圖／品牌提供）

同時，JIMMY CHOO釋出由海莉比伯擔任秋季系列形象大使的美照，創意總監 Sandra Choi提到，海莉就是如今 JIMMY CHOO 品牌精神的化身，集結魅力、性感、誘惑、勇敢、自信於一身。

為彰顯本季鮮艷色彩、不分場合的穿搭體驗，海莉穿著全白高領緊身洋裝，搭配米白鑽飾 LEROY 短靴、手持鑽飾 BON BON 手袋，由漸層天空襯托的純淨白色與腳踝上的閃耀鑽飾呼應。海莉另也以演繹嫩黃色 NICOLE 高跟鞋，鞋頭閃耀鑽飾與些許透視的網紗設計拼接，搭配黑白千鳥格紋 BON BON 水桶包，完整了幹練的派對造型。

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