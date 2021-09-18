這8間「比薩店」比連鎖更好吃！青醬鮮蝦、櫻桃鴨賞口味人氣爆棚

不要只吃連鎖店披薩啦！這幾間比薩都好好吃，快收藏起來讓好友刮目相看！

披薩有張臉 PIZZA HAS A FACE

台北市／大同區

在捷運北門站附近，販售12吋薄餅披薩。與店名相呼應，菜單中有紅臉、白臉、青臉口味！薄皮餅皮味道香脆，口味都有精心設計過，味道很細緻！起司可以拉絲、內餡多汁、份量大且口味不做雙拼哦！

▲披薩有張臉（圖／美食客意馨黃提供）

蘇阿姨比薩屋

台北市／大安區

在國父紀念館附近有名的披薩店，以起司滿滿的深盤披薩著名。深盤披薩餅皮厚鬆，吃起來像在吃麵包，而且裡面的料很多！炸雞也多汁好吃，多人聚餐必點！平日中午人潮蠻多的！

▲蘇阿姨比薩屋（圖／美食客Chuyi提供）

覺旅咖啡 JOURNEY KAFFE 陽光店

台北市／內湖區

想要自己做出料多味美的披薩嗎？那就要來覺旅咖啡陽光店！內用不限時、有插座及wifi，是放鬆的好去處！ pizza的料可以自己搭，飲料也能自己調！不用事先預約，隨到隨玩！跟小孩或是朋友一起體驗都樂趣多多！

▲覺旅咖啡 JOURNEY KAFFE （圖／美食客兔子容提供）

慢慢來PIZZA屋

新北市／板橋區

位於致理科大與新埔商圈附近，有多達18種口味的披薩，且鹹甜都有！尺寸均為9吋，多人套餐還有雙拼口味哦！餅皮為薄脆餅皮、用料實在，海底總動員口味每一口都吃得到海鮮！還有其他義大利麵、烤餅等餐點！

▲慢慢來PIZZA屋（圖／美食客Wise Cheng提供）

空ㄟ農場

宜蘭縣／礁溪鄉

可以邊看夜景邊吃披薩就是這間！山腳有免費停車場，一定要搭接駁車上山！義式窯烤海鮮披薩放上滿滿海鮮，餅皮屬於偏厚的口感！到了宜蘭當然要試試櫻桃鴨賞口味！櫻桃鴨賞搭配青蔥與兩種起司，是別的地方吃不到的好味道！

▲空ㄟ農場（圖／美食客鈺婷提供）

森窯 HAVE A PICNIC

新竹縣／北埔鄉

新竹五指山裡，在森林區棧板上享受野餐的樂趣！免費租借野餐墊，無低消、無限時！口味有分為紅醬、白醬、辣醬及果醬！披薩尺寸均為10吋，餅皮為義式薄皮、口味好吃不油膩！目前要等到中秋連假後才會恢復營業哦！

▲森窯 HAVE A PICNIC（圖／美食客リス提供）

麵五三屋台ラーメン（柴窯五十三）

南投縣／草屯鎮

吃完拉麵再來個披薩如何？拉麵與披薩用餐區分開，且披薩等待時間較長！除了有基本款的瑪格麗特及夏威夷，還有季節限定口味，星星餃披薩餅皮裡填了莫札瑞拉起司！薄皮披薩跟拉麵都美味好吃，九月都還未開放內用哦！

▲麵五三屋台ラーメン（圖／美食客桂提供）

CHUJU雛菊

台中市、台南市、高雄市、澎湖縣

在台灣已有四間分店，均有販售披薩，每間分店的口味不太一樣！餅皮為薄片口感。必吃青醬鮮蝦，青醬口味的基底加上16隻鹹酥的蝦頭與蝦肉！蝦頭的酥脆口感配上酥香的餅皮，很推薦來嚐鮮！

▲CHUJU雛菊（圖／美食客Deamo提供）

圖、文／MENU美食誌

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