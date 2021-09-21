5種「免烤箱甜點」一點都不難！自己就能做超美水信玄餅、巧克力慕斯

▲5種免烤箱甜點。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

自己做甜點有趣又實際，除了享受成就感，同時還能完全符合自己的喜好，像是甜度、口感、口味等，但往往因為要準備許多材料、工具，以及最後必須清潔收拾如戰場的廚房而讓人卻步。事實上 DIY 甜點不一定要這麼累，以下介紹 5 種免烤箱甜點，不僅不用「大動干戈」，而且步驟簡單，變化性也非常高。

一、巧克力慕斯

準備材料：吉利丁片、巧克力塊或巧克力粉、牛奶、鮮奶油、砂糖

製作步驟：

1.將巧克力塊或巧克力粉隔水融化。

2.將吉利丁片泡水，軟化後擠乾，並加進加熱後的牛奶中攪拌。

3.融化後的巧克力拌入牛奶鍋，攪拌的同時需隔水降溫。

4.砂糖加入鮮奶油中攪拌至發泡，再將巧克力鍋倒入拌勻。

5.最後裝入模具中，冷藏 6 小時即可食用，在巧克力慕斯上撒可可粉、奶油花或巧克力醬更具風味唷！〈延伸閱讀：投資自己的好選擇：推薦 4 堂時下最熱門的烘焙線上課程，在家也能成為甜點大師！〉

二、雪莓娘

準備材料：糯米粉、砂糖、馬鈴薯粉

製作步驟：

1.將糯米粉與砂糖攪拌均勻，加入冷水攪拌成漿狀。

2.把糯米漿放入電鍋 20 分鐘蒸熟，或放入微波爐以短時間多次加熱，直到呈現透明糰狀。

3.將蒸好的雪莓娘皮取出，並在表面灑滿馬鈴薯粉靜待冷卻。

4.切分成適合的大小，將糯米糰慢慢攤平成片。

5.在鋪平的外皮中放入卡士達醬、草莓，或是更換成喜歡的水果就完成了。

三、檸檬生乳酪

準備材料：奶油乳酪、優格、檸檬汁、檸檬皮、糖、吉利丁片、消化餅乾、無鹽奶油

製作步驟：

1.事先將吉利丁片泡水軟化、榨檸檬汁及刨下檸檬皮備用。

2.奶油乳酪和糖隔水加熱攪拌直到全部溶解，看起來滑順綿密。

3.奶油鍋中加入擠乾的吉利丁片與檸檬汁，隔水加熱拌勻。

4.停止加熱後再拌入優格。

5.將消化餅乾碾碎，並加熱融化奶油和餅乾一起攪拌，讓所有餅乾碎片都能吸收奶油香，最後將餅乾放至模具底部鋪平、壓緊。

6.在餅乾上倒入調配好的檸檬乳酪，可在最上方撒上檸檬皮點綴、增加香氣，冰入冷凍庫 6 小時即可完成。〈延伸閱讀：甜點自己動手做！5 種平易近人的甜點食譜分享，人人都可以成為甜點大師〉

四、水信玄餅

準備材料：鹽漬櫻花、白涼粉、砂糖、水

製作步驟：

1.將鹽漬櫻花用冷水泡開。

2.把白涼粉及砂糖攪拌均勻，並加入熱水快速攪拌。

3.倒入圓形模具，並將鹽漬櫻花壓進其中，這時可以盡量讓花瓣散開，成型會較美。

4.放入冷藏約 2 小時直至凝固即可食用，搭配黃豆粉或黑糖蜜別有一番風味。

五、抹茶千層蛋糕

準備材料：牛奶、低筋麵粉、砂糖、雞蛋、奶油、抹茶粉

製作步驟：

1.先將低筋麵粉、抹茶粉、糖大致混和攪拌。

2.將雞蛋打入麵粉中繼續攪拌，接著少量多次加入牛奶，攪拌至無顆粒的滑順狀態後再加入奶油拌勻，拌勻後建議過篩，讓麵糊更細緻。

3.把綿密滑順的麵糊放進冷藏中 1 小時使其冷卻。

4.平底鍋開小火，將適量的麵糊鋪在平底鍋中，一片即為一層，可根據自己的喜好決定要做幾片，建議使用不沾鍋或每製作一層都要在鍋底塗上奶油以避免黏鍋。

5.在每一層麵皮之間塗上鮮奶油，即完成抹茶千層蛋糕。〈延伸閱讀：跟上 IG 的手作甜點炫風：分享 3 款零失敗居家食譜 ，一解你的甜食癮！〉

免烤箱的甜點真的非常適合新手 DIY！一般而言，烤箱是最難控制的環節，溫度、時間都要精準掌控，否則做出來的甜點不是不熟就是烤焦，只要能省去這個步驟，做甜點似乎就變得容易不少囉！

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