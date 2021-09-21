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頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

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▲▼ 頭髮掉不停？小心5個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲錯誤洗髮行為也是造成掉髮的原因之一。（圖／翻攝IG@christopherobinparis、unsplash）

編輯／Amanda

現代人生活作息改變，熬夜晚睡加上壓力大，越來越多人有掉髮的困擾，但你知道嗎？錯誤的洗頭行為更是會讓傷害頭皮頭髮，加重落髮問題，可能就是你頭髮掉不停的元兇！快來看看以下5個會導致掉髮「洗頭壞習慣」你中了幾個？

NG 1：洗髮前不梳頭

洗髮前先梳頭可幫助讓附著於頭皮上的髒污和灰塵浮於表面，洗頭時就能更好地洗淨頭皮。此外，還可先梳開髮絲打結處，洗髮時頭髮就不容易因糾結拉扯，掉落更多頭髮，尤其長髮、常造型染燙的人更要注意。

NG 2：洗髮精直接抹上髮絲搓洗

洗髮精擠出來就直接往頭上抹，很傷髮質，還可能造成斷髮或掉髮，因為頭髮在濕潤狀態下很脆弱，過度摩擦或用力搓揉都會傷害髮絲，最好先在手上將洗髮精搓揉起泡後，再抹上頭部開始洗頭。

▲▼ 頭髮掉不停？小心5個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲洗頭的水溫也很重要。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

NG 3：用太熱的水洗頭

洗頭時水溫太高容易刺激頭皮，會傷害毛囊、甚至引起頭皮發炎，洗頭時建議使用與體溫相近的水溫，最好低於40度。

▲▼ 頭髮掉不停？小心5個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲別用指甲撓頭皮，而是以指腹按摩頭皮。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

NG 4：用指甲搔抓頭皮

有些人洗頭時習慣用指甲摳抓頭皮容易搔癢的地方，覺得這樣洗得比較乾淨，但用指甲撓頭皮容易使毛囊損傷，可能還會抓出傷口，容易感染發炎，傷害頭皮，使掉髮更嚴重。

NG 5：頭髮沒乾就睡覺

有些人睡前洗完頭髮，懶得吹頭髮，隨便擦一擦就直接睡覺，但頭皮在潮濕狀態下，容易使菌群過度繁殖，導致頭皮發癢、有異味，甚至可能頭皮發炎，情況嚴重會導致掉髮。此外，頭髮濕潤時毛鱗片是張開狀態，沒吹乾就睡覺Ｍ一摩擦就容易掉髮，還會傷害髮絲、使頭髮變得乾燥，讓髮質越來越糟。

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保養, 護理, 掉髮, 落髮, 脫髮, 洗頭, 洗髮, 壞習慣, NG, 錯誤, 頭皮, 頭髮, 頭皮保養, 頭皮健康

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