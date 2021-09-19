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舒淇「透視繁花裙」洩S曲線太驚豔！　狀態絕佳網讚：視覺饗宴

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記者王則絲／台北報導

女星舒淇雖然已經45歲了卻依然凍齡，甚至是隨著年紀增長越來越美麗，近日她登上陸雜《MadameFigaro》九月號封面，再度展現絕佳的狀態，一口氣演繹多套華美高訂服，只能說有多浮誇就有多美，其中一套半透視的繁花蕾絲裙勾勒出姣好S曲線，擦上紅唇氣場全開的畫面最是驚艷粉絲：「賞心悅目」、「看舒淇拍時尚大片是視覺饗宴！」

舒淇擁有記憶點極高的五官，以及模特兒般的高挑身材，時尚駕馭力更是無庸置疑的，早已是各大雜誌版面的常客，而最近拍攝的封面大片，舒淇又再度美出新高度，超越了自己。

畫報中其中一套舒淇身穿Ronald van der Kemp 2021秋冬高訂款繁花蕾絲裙，雕花鏤空的面料好似透視一般性感氣息噴發，重點是貼身的剪裁勾勒出旗袍的輪廓，順著腰臀流瀉而下，讓舒淇驚人的S曲線完整顯現，加上紅唇與服裝相呼應，畫面簡直美翻。

封面上舒淇穿上更搶眼的鮮紅禮服，來自Rahul Mishra的2021秋冬高訂款，瞬間噴發強大氣場，也以此凸顯華貴的寶格麗珠寶，搭配得恰到好處；另一套黑白複雜設計的前衛服裝更具挑戰性，出自Schiaparelli的2021秋冬高訂，胸前宛如「木蘭飛彈」的兩個立體錐形體，讓她霸氣外露，粉絲驚艷：「沒有舒淇不能穿的衣服」、「硬照女王」、「美得驚心動魄」、「看舒淇拍時尚大片是視覺饗宴」、「氣質太絕了！」

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關鍵字：

舒淇, 性感, S曲線, 凍齡

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