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倦怠期、遠距離容易出現「冷暴力」！別因一時的快感毀了親密感情

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▲冷暴力。（圖／女子學）

▲冷暴力最常出現在遠距離、倦怠期、趨於平淡且穩定的感情之中。（圖／Pexels@Liza Summer）

文／女子學

冷暴力是在經營一段關係中經常出現的情境，尤其是在越親密的關係之中，越有可能使用冷暴力對待，除了是試探自己在對方心中的地位，也是因為知道可能被無止盡包容的任性之舉。

而冷暴力最常出現在遠距離、倦怠期、趨於平淡且穩定的感情之中，當「這麼做也無所謂」的冷暴力想法出現時，就是感情中最危機的時刻，因為不處理、不面對、不溝通、不回應，比什麼都還傷人，更可能成為一種精神虐待。

冷靜並不等於冷暴力

▲冷暴力。（圖／女子學）

▲冷靜並不等於冷暴力。（圖／Andrew Neel@Pexels）

在面對爭執時，想要暫時迴避、一個人冷靜一下，釐清的自己的想法與避免說出太傷人的話，是人之常情。事實上，這麼做也有助於減緩衝突的發生。但要記得，冷靜並不等於是冷暴力！

在這種情況下，可以先告訴對方自己需要冷靜一下，約定好過一段時間後再來討論眼前的不愉快，期間仍然可以維持日常的關心，像是平時相處的模式那樣。畢竟每個人的處事立場本來就會有所不同，在「對事不對人」的前提下，沒有必要因為特定事件的吵架，而影響到兩人的實質感情。

思考冷暴力背後的原因

▲冷暴力。（圖／女子學）

▲冷暴力發生時，要思考背後的原因。（圖／Ketut Subiyanto@Pexels）

造成冷暴力的原因有許多種，當發現伴侶開始使用冷暴力面對事情，或是意識到自己正在用冷暴力迎擊對方時，不妨冷靜下來思考原因：為什麼他 / 我會出現這樣的反應？

有些人是因為天生個性或家庭教育使然，不擅長表達內心想法、習慣碰到事情就率先「逃避」來降低對自己的傷害性，也有些人習慣「消極」處理事情，當不如意的時候便會放任、忽視直到對方妥協，做出符合自己的期待為止。或是如同前文所提到的，「冷暴力」的背後可能代表的是希望得到關注，想要測試自己在對方的地位，甚至是根本不知道該怎麼處理、因為一方咄咄逼人而越來越不想回應等。

明確表達自己的立場與感受

▲冷暴力。（圖／女子學）

▲遭受冷暴力對待時，當下要明確地表達自己的立場。（圖／freestocks.org@Pexels）

上述都是有可能導致「冷暴力」發生的原因，必須仔細分析、找出最根本的原因，才有辦法獲得解方，終止無止盡的冷暴力威脅。

在當下可以明確地表達自己的立場，遭受冷暴力對待時的心情，期望對方怎麼做出回應，把開放式問答，變成清楚的二選一。雖然一時之間可能無法立刻改變些什麼，但至少提供了參考選項，不會讓另一方無所是從。

在使出冷暴力的當下，往往能夠帶來暫時性的解脫，甚至以此反擊時可能帶來某種程度上的快感，但這並不能解決問題，反而可能造成關係更加惡化。想想當兩人總是相互置之不理，遇到衝突也不願意攤開解決，長久下來恐怕只會越來越不了解對方而漸行漸遠。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 爭吵, 經營, 關係, 冷暴力, 感情

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