《如果雨之後》是一段等待的故事！姜河那、千玗嬉演繹浪漫情緣

▲韓國電影《如果雨之後》由姜河那、千玗嬉共同演出。（圖／《如果雨之後》電影海報、劇照，下同）

文／女子學

2021 年上映的韓國電影《如果雨之後》，由《繼承者們》姜河那、《哭聲》千玗嬉，共同演出一段關於「等待」的浪漫手寫情緣。連續兩年落榜的首爾考生英浩，想起許久未見的小學同學素妍，於是透過書信與遠在釜山的她找回聯繫，卻不知道與他保持書信往來的，竟是素妍的妹妹素熙；因為難以開口的原因，素熙與英浩約定將於下雨的跨年夜相見，但在乾冷的韓國冬季，等待十年的英浩始終等待不到下雨天……

本片韓文原名直譯為「雨和你的故事」，片名取自韓國搖滾樂團「復活」的歌曲，而臺灣譯作《如果雨之後》，是取自周興哲 2017 年發行的同名金曲，在此能看見臺灣譯名的巧思。以這樣的方式為電影命名，讓電影中的故事情節如同流行歌曲般普遍，彷彿好像是屬於觀影人都曾經歷的故事，導演曹溱模表示能夠藉此讓電影在大眾心中造成迴響。

「晴天未必是好日子，雨天也未必是壞日子。」

連續兩年落榜，第三年報考重考班的英浩，想起曾經相助過的小學同學素妍，為了歸還當時贈與的手巾，打聽之下取得了與素妍的聯繫方式，但卻不曾曉得信的另一頭的素妍因重病癱瘓在床，多數信件只能交由妹妹素熙代筆。同時，補習班的同學秀珍因不忍看見英浩失落的模樣，選擇以自己的方式，試圖成為英浩枯燥生命中的慰藉。

生命中的美好總在預料之外不期而遇，英浩執著於首爾的大學而深陷愁雲慘霧，忘記了能讓自己快樂的原因，在晴天享受陽光、雨天聆聽雨聲，本來簡單的美好，盡數蒙蔽在過分的偏執之下。在漫長的人生長河，英浩的迷茫都是你我曾經偏執過的糊塗，為了不適合自己的成就、愛情，遺忘如何去愛這世界與自己，未曾把時間留給值得的事物。

「妳像星星她像雨，妳燦爛耀眼，但她撫慰了我。」

隨著素妍的病逝，素熙選擇不再與英浩保持聯繫，並約定在 12 月 31 號的雨天相見，在少有下雨的冬天首爾，約定或許只是一種逃避的藉口，但英浩卻選擇痴痴等待著對方的出現。喜歡著英浩的秀珍不能理解他的選擇，「妳像星星而她像雨，妳燦爛耀眼，但她撫慰了我」英浩道出了兩者的不同作為回應，儘管只有透過書信，素未謀面的素熙反而真正撫慰了英浩的心靈。

英浩的固執出於其天真、傻氣，又或是無知所給予的莫名勇氣，但其實並非無法理解他的愛情觀──比起璀璨奪目的星星，更傾向溫暖舒心的一場雨。在伴侶的選擇上，常因憧憬著閃耀亮眼的目標，渴望獲得伴隨在旁的亮麗光環，不知不覺間失去了自己的色彩，遠在天邊的行星或許熾熱地揮散自己的魅力，但卻不及近在身邊，午後浸潤心肺的一陣雨。

等待過於漫長卻也稍縱即逝，苦等不到的英浩探得素妍的死訊後，決定為這十年的守候畫下句點，而知悉一切的素熙急忙趕往赴約。尾聲的留白保留觀眾想像的空間，在雨之後的相遇彌補不了錯失的青春，但因為錯失的遺憾，才讓青春的浪漫回憶讓人難忘吧！

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