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宋慧喬疊戴珠寶零死角美翻　不到6萬與女神戴同款項鍊

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▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲宋慧喬疊戴多款Chaumet項鍊與手環，當中包括最易入門的Bee My Love 18K玫瑰金吊墜59,200元。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬是法國珠寶品牌Chaumet大使，近期戴上最新的Bee my Love系列珠寶，再度展現她甜美的一面，無論怎麼搭配都被粉絲讚美零死角。小資女想與她戴同款珠寶不再是遙不可及的夢想，三排蜂巢造型構成的Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，不到6萬元便能入手。

▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲宋慧喬演繹有蜜蜂圖案裝飾的Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，113,000元。

Chaumet新款Bee My Love系列包括3款吊墜，除了幾何線條詮釋蜂巢的吊墜，另有裝飾拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案的設計；此外，品牌推出全新的Taille Impératrice皇后式切割，靈感源自六邊形蜂巢結構，藉由88個刻面將蜜蜂的八字舞巧妙轉化為閃亮鑽石，也將其火光極致放大，運用在耳環、戒指無比耀眼。

▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲宋慧喬佩戴Chaumet Bee My Love系列採用Taille Imperatrice皇后式切割鑽石的新珠寶，18K白金鑽石耳環498,000元。

伯爵（PIAGET）招牌Rose玫瑰系列珠寶也推出全新設計，首次創作單邊佩戴的個性耳扣，讓密鑲鑽玫瑰與鏤空線條玫瑰在耳際綻放；層層疊疊的玫瑰則構成花束造型戒指，當中除了大小不一、錯落排列的鑽石玫瑰，還搭配首度加入「宮廷式雕刻」紋飾的金質玫瑰，充滿生命力。

▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）▲▼Chaumet,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Rose系列18K白金玫瑰鑽石耳扣（左）80,000元，18K玫瑰金金雕玫瑰鑽石戒指310,000元。（圖／伯爵提供）
 

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關鍵字：

Chaumet, 宋慧喬, PIAGET, 伯爵

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