文青控注意！Aesop永康概念店、10／10 HOPE大遠百門市開幕

▲Aesop永康概念店，半開放式設計與社區巧妙融為一體。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

生活要追求儀式感，品牌為此提供舒適空間讓消費者能徜徉其中挑選適合產品，文青控最愛的Aesop在永康街開設概念店，半開放式的設計與戶外座位區，將社區文化一起融入空間內，10/10 HOPE也在大遠百開設全新門市，暖黃色調的門市壁面，給人靜謐感受。

Aesop永康概念店，空間靈感設計源自於永康社區歷史悠久的茶館文化，並融合當地街區旁孕育蔓蔓植物的公園，透過半開放式的窗沿設計以及戶外座位區，提升永康街道漫遊者的步行休憩體驗。

店內展示層架則是運用在地回收木材，體現品牌對永續的承諾，而寬敞的水槽區則是向永康街充滿活力的茶館文化致敬，採用黑色觀音石和台灣傳統沏茶盤做一個相呼應。讓整體店面巧妙融合外與內的意象，以深綠質感色調、重複美學的瓷磚，呈現獨特的設計氛圍。

10/10 HOPE帶著傳遞美好生活的理念出發，集結超過20個源自於歐洲、澳洲、美國、日本等地的小眾風格品牌，提供超過1,000項包含臉部保養、身體護理、居家香氛、個人香水等類型商品，打造兼具追求健康美麗與環境永續的質感生活提案。

全新開幕的Mega City板橋大遠百門市，採用具永續發展理念的空間設計，新品體驗區選用無毒礦石漆料打造，搭配工藝師習自義大利的平面雕塑工法。以「稻穀」為天然色料的暖黃色門市壁面，予人親切舒適的靜謐感受，陳列商品的貨架，使用便於拆解重組的鐵件構成，兼具機動的靈活性、與可重複利用的環保特質。

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