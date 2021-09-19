除蟎機「小紫」5980元→1999元還保固1年　減少掉髮、打噴嚏就靠它

文／C編

夏秋換季之際，很多人開始會有過敏的狀況出現，尤其是床褥、床墊、沙發等，藏著塵蟎，正是常見的過敏原，「Her森森」推出「Mr.Smart小紫2代紅綠燈HEPA除蟎機吸塵器＋專用濾網3入組（送防塵高磅袋／一年保固）」，定期使用，讓居家生活更安心。

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▲Mr.Smart 小紫2代紅綠燈HEPA除蟎機吸塵器＋專用濾網3入組（送防塵高磅袋／一年保固），原價5980元、特價1999元。點我購買。

塵蟎是最常見的過敏源之一，尤其是在換季期間，很多人以為打噴嚏變多、皮膚癢、甚至掉髮越來越嚴重，是天氣所導致，但很多狀況都是塵蟎所引起的敏感問題，要定期清潔床舖、枕頭等織物，才能改善。

▲定期清理床鋪、遠離過敏。（圖／pexels）



Mr.Smart小紫2代紅綠燈HEPA除蟎機吸塵器，可以幫助清除塵蟎，一分鐘5千到6千次高頻拍打，讓埋藏在紡織品裡的塵蟎，能一一被震出來，並且會有紅、綠、黃的指示燈，紅燈就要停下吸塵、等到綠燈就表示清理乾淨。

▲喜歡賴在床上，記得先吸除塵蟎更安心。（圖／pexels）



除蟎機採用最新一代3.0綜效馬達，比一代吸力增加27%，後面有出風口，吹出55度熱風，熱敷除濕，進行2次消毒抑菌，真正殺死塵蟎，而且還有專用濾網，可以輕輕鬆鬆將塵蟎、髒污清理出來，非常方便又實用。

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「Her森森」推出「Mr.Smart 小紫2代紅綠燈HEPA除蟎機吸塵器＋專用濾網3入組（送防塵高磅袋／一年保固）」，原價5980元、特價1999元，不到2000元的超值價格，可以避免肌膚出現癢症、避免掉髮、鼻子過敏等等，超級划算。