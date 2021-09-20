fb ig video ETtoday search mobile

得意的一天「純葵花油」2公升才180元！煎煮炒炸全都行

>

文／C編

每天煮菜、吃飯都需要用到油，每天吃下肚的油也非常多，要如何選用一支好油來料理，首先要先了解油的特性、適合做的料理，才能吃得健康。「Her森森」推出適合熱炒、油炸的「得意的一天 100%葵花油 2L」一次6瓶，原價1494元、特價1080元，整箱購買最實惠。

▲得意的一天,油,料理油,Her森森,葵花油。（圖／Her森森）

▲得意的一天 100%葵花油 2L，一次6瓶，原價1494元、特價1080元，點我購買

得意的一天100%葵花油是精選歐洲葵花種籽，透過100%物理壓榨的初榨原油，所謂物理壓榨法，是將原料經精選、清洗、浸潤、去皮、破碎、加熱後，以壓榨機直接壓榨使油流出，金黃清澈的顏色則是運用多重專業精煉技術，讓油質純淨透亮、清澈不混濁。

100%葵花油不飽和脂肪酸在89％以上，易被人體吸收，加上發煙點超過攝氏220度，適合煎煮炒炸等各種中式料理，不像有些油品僅適合低溫烹調，因此100%葵花油很適合一般家庭。

不僅是做各種中式料理很好用，做西式糕點、起酥都可以使用100%葵花油來製作，無添加人工及化學添加物，曾在2017年取得「SQF世界食品安全品質標準」認證，令人更放心。

▲得意的一天,油,料理油,Her森森,葵花油。（圖／Her森森）

▲得意的一天 100%葵花油 2L，一次6瓶，原價1494元、特價1080元，點我購買。

「Her森森」推出「得意的一天 100%葵花油 2L」，一次6瓶，原價1494元、特價1080元，相當於一瓶只要180元，熱銷超過30年的葵花油，對身體沒有負擔，且適合各種家庭料理，整箱買更划算。

關鍵字：

得意的一天, , 料理油, Her森森, 葵花油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 3星座男寵妻魔人「家事瑣事全包」！冠軍不讓老婆受苦，遇到馬上嫁 星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來 日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面