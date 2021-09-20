得意的一天「純葵花油」2公升才180元！煎煮炒炸全都行

文／C編

每天煮菜、吃飯都需要用到油，每天吃下肚的油也非常多，要如何選用一支好油來料理，首先要先了解油的特性、適合做的料理，才能吃得健康。「Her森森」推出適合熱炒、油炸的「得意的一天 100%葵花油 2L」一次6瓶，原價1494元、特價1080元，整箱購買最實惠。

▲得意的一天 100%葵花油 2L，一次6瓶，原價1494元、特價1080元，點我購買。



得意的一天100%葵花油是精選歐洲葵花種籽，透過100%物理壓榨的初榨原油，所謂物理壓榨法，是將原料經精選、清洗、浸潤、去皮、破碎、加熱後，以壓榨機直接壓榨使油流出，金黃清澈的顏色則是運用多重專業精煉技術，讓油質純淨透亮、清澈不混濁。

100%葵花油不飽和脂肪酸在89％以上，易被人體吸收，加上發煙點超過攝氏220度，適合煎煮炒炸等各種中式料理，不像有些油品僅適合低溫烹調，因此100%葵花油很適合一般家庭。

不僅是做各種中式料理很好用，做西式糕點、起酥都可以使用100%葵花油來製作，無添加人工及化學添加物，曾在2017年取得「SQF世界食品安全品質標準」認證，令人更放心。

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「Her森森」推出「得意的一天 100%葵花油 2L」，一次6瓶，原價1494元、特價1080元，相當於一瓶只要180元，熱銷超過30年的葵花油，對身體沒有負擔，且適合各種家庭料理，整箱買更划算。