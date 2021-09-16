喝錯養顏不成反傷身！飲用檸檬水飲有禁忌，你喝對了嗎？

▲喝錯檸檬水反而會傷身。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Amber

不少女星分享喝檸檬水可以美白瘦身，對養顏美容大有助益，《ET FASHION》盤點檸檬水飲用禁忌，小心養顏不成反傷身，你真的喝對了嗎？

#胃潰瘍少喝

檸檬水喝起來酸酸的，因檸檬果肉中含有較多酸性物質，此物質會刺激胃酸分泌，所以適當飲用能促進消化，但胃潰瘍本身就屬胃酸分泌過多，若是過度飲用反而會使胃更不舒服。

#空腹不要喝

檸檬水中含有大量有機酸成分，空腹狀態下飲用，檸檬水中的酸性成分會刺激胃腸壁，反而會引起腸胃不適。

#檸檬水溫度不能過高

若用過高的溫度沖泡會使檸檬皮釋放苦味物質，且熱水也會破壞檸檬中的維他命C，但若是溫度過低，也泡不出檸檬的香氣，因此建議利用微溫水沖泡就好。

#飲用不要過量

不少人喜歡把檸檬水當作水來喝，建議每次飲用以2-3杯為限，適當飲用可以美容養顏，同時促進消化，但喝過量同樣會刺激胃腸壁，容易引起不適症狀。

若擔心檸檬的酸性成分會對胃部造成負擔，可以試試再檸檬水中添加蜂蜜中和酸性，早餐後一小時飲用，對於腸道健康好處多多。

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