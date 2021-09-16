38歲阿Sa近拍完全零細紋　美照關鍵在每天「7步保養」

記者李薇／綜合報導 圖／choisaaaa IG

香港女歌手阿Sa（蔡卓妍）已經38歲，但保養得宜，最近她在個人小紅書上發了近拍照片，只見她皮膚光澤有彈性，完全看不出來臉上的細紋，淡淡的妝容看起來整個人氣色超好，她也分享自己保養的7大秘訣。

1.多喝水

專家說每天要喝8杯水，盡力達到專家的要求。

2.多運動

出汗對肌膚很好，可以排毒，汗腺也會比較健康，排出毒素，自然氣色就會變好

3.多休息

「我很能睡」，但如果太忙沒有很多時間可以睡覺的話，保持心情開朗也是很重要的關鍵

4.卸妝要卸乾淨

但千萬不要用太強或是太刺激的卸妝產品，寧可溫和的多卸幾次

5.用適合自己的護膚品

不要以為把所有的護膚品塗在臉上就好，塗太多會阻塞毛孔，「有時候我會多塗幾遍保濕的單品，都不會一次性就塗很滋潤的保養，因為過幾天肯定會因為營養過剩或是吸收不好，而出小痘痘。」

如果真的有太多護膚品想試，那就按照功效分開，每天只選一款用，但不管白天多忙，一定會擦防曬，這很重要。

6.敷面膜

一週最少敷兩天，「我常用的方法就是用清潔加保濕的面膜」。

7.保持腸道健康

保持腸道健康非常重要，首要是少吃甜的東西，雖然每天會喝一杯有糖的飲料，因為血糖低，但其餘的時間就盡量不會吃甜的東西，如果發現嘴角附近長痘痘的話，那腸胃可能就不太好，就要認真排毒了。

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