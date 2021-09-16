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GUCCI的12色眼影也出現「天峰藍」　國外剛釋出圖片網友就暴動了

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

受到口罩的影響，比起過往唇妝成為趨勢，眼妝更變成重要的角色，《ET FASHION》就整理3大新出的眼盤，不但隨便畫就可以擁有完美的眼妝效果，重點是超顯色、很貼膚的質地，更是必收的關鍵，絕對要擁有。

GUCCI 12色眼影盤

在國外剛亮相就受到關注的12色眼影盤，集結了大地的金棕紅色調，也有浪漫的「天峰藍」色調，一抹就可以顯現出飽和的色調，玫瑰金色的眼影包裝搭配上蓋上就呈現黑色、浪漫花朵的風格，讓人好想要擁有。

▲GUCCI,植村秀,NARS,眼影盤,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

植村秀 時尚大師9色眼影盤 ＃琥珀金棕

延續植村秀這款標誌性眼影盤的絢麗特色，2021秋季全新登場的時尚大師9色眼影盤 琥珀金棕，集結巴洛克金、橘金、薄暮灰金、珍珠砂金…等8個全新色彩（一盤共9色）的精采組合，搭配5種不同的質地，即可輕鬆完成適合不同場合、不同妝感的琥珀金棕色系眼妝，完美駕馭2021最潮暖色妝。

▲GUCCI,植村秀,NARS,眼影盤,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

NARS 持續煽情 9色眼彩盤

NARS 全新限量持續煽情 9色眼彩盤，加入秋冬大勢彩妝色「煙燻夜幕綠」，嚴選 3 種訂製粉質：極致霧面、絲綢緞光、金屬珠光為眼部輪廓增添不同神秘光影，極親膚質地，一抹飽滿色彩，完美誘人。

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關鍵字：

GUCCI, 植村秀, NARS, 眼影盤, 眼影, 彩妝

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