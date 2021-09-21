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從台北到墾丁都能住！福容大飯店住宿券限量30組　附早餐才2899元

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文／C編

現在疫情稍微受到控制，很多人就已經等不及想要出去玩耍，不能出國，國內旅行也很不錯，「Her森森」就推出「福容大飯店全台多點聯合住宿券1張」，原價7500元，特價2899元，還送早餐，限量30組要搶要快。

▼▼點圖爽度假▼▼

▲福容,飯店,旅遊,住宿券,Her森森。（圖／Her森森）

▲福容大飯店全台多點聯合住宿券1張，原價7500元，特價2899元。點我購買

福容大飯店集團旗下的飯店，向來以溫馨舒適的風格，受到很多人的喜歡，具有一定的品質保證，因此成為許多人的飯店首選，各種設施讓飯店更具魅力，除了大人住得開心，多家飯店有兒童室、游泳池等等，帶著小孩出遊不怕冷場，光是在飯店內就可以玩上一整天。

這次推出全新的住宿券，只要一張就可以選擇入住旗下台北二館、林口、桃園、中壢、高雄、花蓮、墾丁、美棧墾丁大街的旅宿，而且是兩天一夜、兩人同行，平均每人只要1450元，價格超級划算。

另外，比較豪華的台北一館、桃園機場捷運A8、淡水漁人碼頭、福隆、麗寶福容，則是兩張就可以享有兩天一夜的住宿，同樣也是包含兩份早餐，相當於一人只要2899元，雖然遇連假或是假日需要另外加價，但CP值還是很高。

▼▼點圖爽度假▼▼

▲福容,飯店,旅遊,住宿券,Her森森。（圖／Her森森）

▲福容大飯店全台多點聯合住宿券1張，原價7500元，特價2899元。點我購買

「Her森森」推出「福容大飯店全台多點聯合住宿券1張」，原價7500元，特價2899元，再送早餐，限量30組，就算還沒決定要出去玩，也要先把住宿券搶起來，超級限量一定要入手。

關鍵字：

福容, 飯店, 旅遊, 住宿券, Her森森

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