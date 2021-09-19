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秀髮困擾通通有解！頭髮掉不停，從補充鐵質、維他命D下手

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▲▼頭髮掉不停，從補充鐵質、維他命D下手 。（圖／Unsplash）

▲各種頭皮秀髮困擾，不妨試試從補充營養做起。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

現代人生活壓力大，加上作息不正常，頭皮狀況層出不窮，像是落髮、髮質無光澤、白髮，甚至是頭皮屑也跟著來，想要改善除了挑選適合髮品，建議從補充營養下手，製造頭皮健康環境，才能杜絕以上困擾。

▲▼頭髮掉不停，從補充鐵質、維他命D下手 。（圖／Unsplash）

#掉髮掉不停→補充鐵質和維他命D

當毛囊無法得到足夠氧氣和養分，容易引發掉髮，建議飲食上可以適當吃一些補血食物，另外也有研究指出，落髮女性的血液中的維生素D含量，比一般健康髮女性來得少，建議可以多曬太陽補充維他命D，另外綁髮過度拉扯也會增加掉髮，建議不要綁太緊，以免增加落髮機率。

#頭髮生長慢、無光澤→補充優質蛋白質

頭髮中的主成分就是蛋白質，大部分為角蛋白，若是飲食上蛋白質攝取不足，體內就缺乏原料，導致頭髮生長速度慢，而頭髮的光澤度則是來自含硫胺基酸，像是雞蛋就能同時蛋白質和維他命B群，一天吃一顆全熟雞蛋，對秀髮生長和髮質好處多多。

▲▼頭髮掉不停，從補充鐵質、維他命D下手 。（圖／Unsplash）

#狂冒白髮→補充維他命C、做好防曬

當毛囊中的黑色素細胞老化或受傷，黑色素細胞分泌不足，就容易生成白髮，這時該做的就是保護黑色素細胞，飲食方面可多攝取維他命C，提高預防氧化力減少自由基攻擊黑色素細胞。另外紫外線也會對黑色素細胞造成傷害，因此戶外要做好頭皮防曬。

#頭皮屑→補充Omega-3

頭皮屑生成原因很多，像是頭皮乾燥或是發炎，都可能造成皮屑增生，除了做好清潔，飲食上可多攝取Omega-3，幫助對抗發炎，維持頭皮健康狀態。

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關鍵字：

頭皮, 養護, 營養, 健康

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