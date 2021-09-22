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聲寶「造型梳」799元　快速加熱、3分鐘讓自然捲變空氣感直髮

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文／C編

隨時想要頭髮變捲或是蓬鬆有型，「加熱工具」絕對是不可或缺的，「Her森森」推出「聲寶負離子電熱燙直髮造型梳HC-Z2001L」，可以讓頭髮充滿光澤、蓬鬆有型，原價1280元，特價799元，超划算的價格，讓妳天天都有完美造型。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲聲寶,造型梳,Her森森,。（圖／Her森森）

▲聲寶負離子電熱燙直髮造型梳HC-Z2001L，原價1280元，特價799元。點我購買

這款直髮造型梳具有2分鐘快速加熱系統，上班趕時間的時候，這功能簡直是超級福音，只要開機加熱，就可以輕鬆讓扁塌頭髮變得立體蓬鬆，同時理順毛躁頭髮，打造出很有光澤的髮型，負離子在做造型的同時護髮，這下不用過度擔心髮質會變差。

▲髮型。（圖／Pexels）

▲自己動手改變髮型，可以透過很多方式。（圖／Pexels）

只要3分鐘就可以針對髮根塑型，180度恆溫，任何髮質都適用，而且使用USB充電，直接拿起來就能操作，無線的設計非常方便，不會受到插座限制、走動也能使用。

這款燙髮梳不只是女生需要，男生也可以用它將頭髮梳順、梳蓬，無論是韓系厚瀏海、上班族正式的油頭都能完成，甚至比起髮膠更持久，女生則可以打造空氣劉海、髮尾大彎、柔順直髮等，顛覆傳統造型梳子的設計，提高效率。

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▲聲寶,造型梳,Her森森,。（圖／Her森森）

▲聲寶 負離子電熱燙直髮造型梳HC-Z2001L，原價1280元，特價799元。點我購買

「Her森森」推出「聲寶 負離子電熱燙直髮造型梳HC-Z2001L」，原價1280元，特價799元，比起一般的有品牌的離子夾都還要便宜，對於每天早上都要燙直的自然捲，簡直就是福音，3分鐘就搞定整頭秀髮，妳說不買行嗎？

關鍵字：

聲寶, 造型梳, Her森森

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