吃月餅拒發胖有妙招！曾之喬「一塊切8份」、陳庭妮竟不敢碰蛋黃

▲楊謹華、張軒睿、陳庭妮、曾之喬、林柏宏各有吃月餅不發胖的招數 。（影／記者林明瑋攝）

記者鮑璿安／台北報導

一年一度中秋節發胖環節可不少，吃月餅、烤肉成為例行公事，連藝人也不例外，《ET FASHION》特別採訪楊謹華、張軒睿、陳庭妮、林柏宏與曾之喬「如何吃月餅又不發胖」，看看他們怎麼說。

▲林柏宏（左）與陳庭妮屬於務實運動派 。（圖／翻攝自IG）

林柏宏與陳庭妮日前合體時尚活動，兩人都屬於務實運動派，林柏宏透露自己一天只吃半塊月餅，堪稱嚴格執行，因中秋前就已經收到朋友送的綠豆椪，但是執行「吃一休一」法則，今天吃了明天就不碰，並且一周健身4次，有運動的時候才允許自己吃一整塊。

陳庭妮也認為運動很重要，雖然因為疫情改變了上健身房的習慣，以前是完全不在家運動的人，現在則是跟著YouTube教練在家一起做，而且每天動個10分鐘，線條就會不一樣，吃東西也不會有負擔。至於最愛的月餅口味？陳庭妮表示：「不敢吃蛋黃口味，除了蛋黃我都吃，很多人愛蛋黃，但是我沒有領略到精華。」

▲楊謹華（右）、張軒睿 。（圖／翻攝自IG）

一向維持精壯體態的張軒睿說，不管吃烤肉還是月餅都要「還債」，口味上也獨特，自己同樣不愛蛋黃，偏愛小眾的「紅豆麻糬」。楊謹華則搞笑建議大家「邊跑步邊吃月餅」，並提到有人會精密計算熱量，給自己設定一個標準，開心吃同時要多動。

▲曾之喬建議大家切多塊，不要連續吃好幾天 。（圖／翻攝自IG）

最嚴苛的莫過於曾之喬，她說沒有吃月餅不發胖的事情，「一定要吃就建議你跟朋友一人切一半，或是只吃八分之一，至少今天吃了隔天不要吃，一天來一顆我救不了你。」