Adidas官網特價再5折！「中秋折扣」服裝降至百元、兩件一起買超划算

記者王蓁蓁 / 台北報導

中秋將至，運動品牌Adidas線上官網特別祭出「歡慶中秋」活動，即日起到9月21日，多達1200件商品除了原先就有的折扣之外，任選兩件還能再享半價優惠，想在換季前添購新單品，還不快趁這波特價潮爆買一波，連假時直接穿上新衣出遊擺拍！

▲Adidas「歡慶中秋」優惠兩件5折活動在線上搶先開跑。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

Adidas悄悄在官網發起的「歡慶中秋」優惠已在線上搶先開跑，只要在中秋專區內任選兩件商品，結帳時輸入「MOON5」折扣代碼，原本就有優惠價格的商品即可以再享5折，像是基本的短版上衣、女生夏季最愛的小可愛，都從原先破千的價格降至百元，若是兩款一起購入，換算下來根本就是買一送一了。

▲趁著折扣順便將秋冬裝一次入袋。

最近晚上天氣開始有點微涼，不時就會降起雷陣雨，男士防水機能外套很適合平日騎車時穿搭，兩面穿的設計感覺一次入手了兩款外套，折扣下來已從原價4290元特價至2099元，幾乎是半價的優惠，趁著折扣順便將秋冬裝一次入袋，而休閒又舒適的連帽帽T超級好搭，價格也由2290元降至1599元，兩件一起購買再享半價只要1849元，超級划算，且只要消費滿1500元還能免運。

【加碼其他運動品牌優惠】

▲NIKE線上官網在平台內特別規劃出特惠商品區。

此外，運動品牌NIKE線上官網也在平台內特別規劃出特惠商品區，全區囊括了587項優惠單品，其中像是品牌經典球鞋Air Force 1‘07 Craft，就從原價4000元降至2399元，相當於6折優惠，同樣是爆款球鞋系列Air Max也有7折，換算下來從原先的5600元降價至3919元，就算荷包失守也很超值！

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