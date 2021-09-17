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勞力士博物館級潛水錶睽違12年拍場蹤　3590萬起標　

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▲▼勞力士,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼勞力士,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲1965年製的博物館級勞力士「Deep Sea Special」黃金及鋼深海潛水腕錶，現身富藝斯拍賣會，估價約35,900,000元起。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

稀有勞力士（Rolex）深受收藏家追捧，國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於11月5日與7日舉行的「名錶薈萃—日內瓦 XIV」，呈獻1965年製級的勞力士「Deep Sea Special」黃金及鋼深海潛水腕錶，據悉有史以來僅有5只「Deep Sea Special」腕錶曾公開於市場上銷售，其他已知錶款分別被美國首都華盛頓 Smithsonian Institute博物館、拜耳博物館、倫敦的科學博物館以及位於瑞士的皮卡德博物館收藏，是一款真正屬博物館級的勞力士。

▲▼勞力士,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲勞力士「Deep Sea Special」黃金及鋼深海潛水腕錶厚實的球鏡是一大亮點。

▲▼勞力士,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲登上蘇富比拍賣會的勞力士「Deep Sea Special」為編號35款式。

勞力士曾於60年代為雅克皮卡德（Jacques Piccard）與唐威路士（Don Walsh）所駕駛著的里雅斯特號深潛任務打造「Deep Sea Special」腕錶，成功後製作紀念錶慶祝，包括此次登上富藝斯拍賣會的編號35「Deep Sea Special」腕錶，具征服深海一萬米的強悍性能，距離上次同類型錶款亮相拍場已隔12年之久，珍罕程度反映價值上，估價約35,900,000元起。

▲▼勞力士,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲蘇富比將拍賣鑲嵌177.51克拉美鑽的海瑞溫斯頓項鍊，接受加密貨幣支付，估價約106,910,000元起。（圖／蘇富比提供）

拍賣行不僅以稀有精品吸睛，對於拍賣與支付方式也越來越靈活，蘇富比（Sotheby’s）9月24日舉行的「永恆璀璨之鑽」的現場拍賣，由1億元起標的海瑞溫斯頓（Harry Winsotn）鑲嵌177.51克拉鑽石項鍊領銜，不僅可預先在網上競投，也可由全球加密貨幣交易所 Coinbase Commerce用乙太幣（Ether）、比特幣（Bitcoin）或美元穩定幣USD Coin支付交易。

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關鍵字：

勞力士, Rolex, 富藝斯, 蘇富比, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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