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「小熊維尼樹屋」從童話搬進現實！門上招牌、滿滿蜂蜜罐還原度超高

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編輯／Emily　圖／翻攝自news.airbnb.com、IG@shortstorygift

身為《小熊維尼》的粉絲，一定很熟悉故事中維尼在橡樹下的家，現在居然有機會可以真的入住童話裡的樹屋！迪士尼為了歡慶《小熊維尼》95周年，與Airbnb合作把「小熊維尼的樹屋」實體化，就建造在英國一處森林裡，外觀、內部裝潢都神還原，住進去能親身體驗維尼在百畝森林裡的生活。

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

現實版「小熊維尼的樹屋」由迪士尼任命的小熊維尼插畫家 Kim Raymond所策劃，從原著故事中汲取靈感，打造出還原度超高的夢幻房子。它跟書中一樣座落在大樹之中，有著一扇紅色木門，上面的招牌寫著「Mr.Sanders」，打開門走進去，內部天花板、地板…都由木材打造，牆面鋪上淺藍、白條紋壁紙，還有可愛的橡果圖案點綴。

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

房子裡面的裝潢、家具擺設也非常講究，正中間是一張雙人床，兩邊各有一張吊床，還有一座淺藍色櫥櫃，上面擺了好多蜂蜜罐，並用花花沙發、搖搖椅、復古時鐘、壁燈等打造溫馨氛圍。唯一的小缺點是房間與廁所分離，獨立在另一處，想要入住的話可以在Airbnb上預訂，一次能容納四位客人，但目前只會在兩個特定時段開放，提供兩天一夜的行程，期間可以一起玩維尼最愛的丟樹枝遊戲，並提供蜂蜜主題餐點。

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

另外，澳洲香氛品牌Short Story也與迪士尼合作，推出了「小熊維尼香氛蠟燭」，這系列以大豆蠟燭為主，上面擺了色彩繽紛的永生花，有小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳四種款式。「維尼款」用香蕉、蜂蜜做出誘人的甜甜香氣，「小豬款」是覆盆子、葡萄等莓果香，「跳跳虎」款以南瓜、肉桂打造秋天氣味，「屹耳款」主調是甜瓜、法國梨，聞起來能讓心靈感到平靜。

▲真實版小熊維尼樹屋。（圖／翻攝自news.airbnb.com）

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關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, 住宿, 樹屋, airbnb

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