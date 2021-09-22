試・開箱／巴黎雪景躍上「最美蜜粉」　狂粉每年就在等它準備收藏

記者李薇／台北報導

蜜粉是妝後非常重要的定妝單品，很多人都會用它作為妝容最後的收尾，而好的蜜粉不但可以讓妝容更加持久，也可以呈現出肌膚原生感的膚況，《ET FASHION》就盤點年度最佳的蜜粉單品，有美的有實用的，通通都是必收款。

1.資生堂 心機彩粧 雪花香氛魔法盒 ＃巴黎初雪

從2014年起心機彩粧每年秋冬皆會推出以城市雪景為靈感設計的香氛魔法盒，每次都以繽紛漂亮的包裝設計，吸引粉絲收藏，今年推出以巴黎初雪為靈感，設計香氛魔法盒，白天可以當作蜜粉使用，晚上則是可以在保養之後，不用增添黏膩感，是兼具各種使用方式的養膚蜜粉。

2.CHIC CHOC 空氣感蜜粉

添加含有氨基酸的板狀柔滑粉末與滑順球狀粉體濕潤感的蜜粉型態，兩者粉質經由完美的比例調和！為肌膚帶來柔滑、服貼的使用感外，並能長時間保持肌膚舒爽感、輕盈感、無負擔感。主要添加，具有滋潤保濕效果的植物性角鯊烷成分，能預防肌膚受到乾燥而引起的脫妝問題。

3.laura mercier 煥顏柔光蜜粉

煥顏柔光蜜粉第一款隱形毛孔的光感蜜粉，柔焦毛孔的銀河系星光，低調奢華的珠光既能保留底妝光澤度，又能有效隱形毛孔細緻肌膚，需求一次滿足，定妝既打亮，輕輕一掃刷出宛如天空中的星座群，閃耀潔白又無瑕，更透過光的折射讓臉更顯立體小臉，360 度無死角閃閃發光。