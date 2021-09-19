奧斯塔羅12星座一周運勢0920-0926　射手工作出現轉機、雙魚開銷變大

20210920-0926奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：巨蟹座事業運最旺！自我能力的提升在下周完全反應在工作上，踏實實際的工作態度也讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出，下周彼此感情將相處得更加融洽。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

本周需注意星座



1.獅子座事業運需要留意：學事業方面雖積極許多，但卻有為達成功以不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要再腳踏實地一點會比較好。

2.金牛座愛情運需要留意：雙方下周存在不少爭執，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，不適合有投資動作，建議金錢方面守成就好。

牡羊座



整體運勢★★

下周牡羊朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況也讓自己顯得焦躁憂慮。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力。



事業運勢★★

學事業方面對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在。



金錢運勢★★

正財運及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不少爭執，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友下周要注意目前看似平穩的狀況將開始動搖起來，過去的平穩與安定都將存在不安定的成份。

愛情運勢★★★

留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益。

事業運勢★★

工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任或是工作業務突然加重。

金錢運勢★★

正財運不佳，對於非必要的花費要多加節制並注意突然其來的金錢支出。

巨蟹座



整體運勢★★★★

對於現況的不滿足讓巨蟹朋友變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實，因此各方面都將立下還不錯的基礎。

愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實地為這段感情努力，立下還不錯的感情基礎，雙方也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情週期。

事業運勢★★★★★

自我能力的提升在下周完全反應在工作上，踏實實際的工作態度也讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

獅子座



整體運勢★★★★

下周獅子朋友則顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題都有滿大的意願與行動力好好解決。



愛情運勢★★★

感情方面下周要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，有爭執的徵兆，要多注意囉。

事業運勢★★

學事業方面雖積極許多，但卻有為達成功以不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要再腳踏實地一點會比較好。



金錢運勢★★

正偏財運都不慎理想，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友自信心些許下降並且對於周遭朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致經濟吃緊。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友轉入思考的一周，比較著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變得繁雜，讓自身行動力因此開始下降。

愛情運勢★★★

對於目前的愛情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感覺到些許的壓力。

事業運勢★★★

學事業有阻礙發生，讓目前的事情無法有效的去做且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做。

金錢運勢★★

正偏財運不佳，可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要下周要注意自己的理財狀況。

天蠍座



整體運勢★★

天蠍朋友的信心度與堅持度下降，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。



愛情運勢★★★

雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，各自努力的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★

自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。



金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，不適合有投資動作，建議金錢方面守成就好。

射手座



整體運勢★★★★

射手朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。



愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出，下周彼此感情將相處得更加融洽。

事業運勢★★★★

學事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠定你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

摩羯座



整體運勢★★★★★

摩羯朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★

學事業呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢支出而透支了自己的經濟。

雙魚座



整體運勢★★★★

雙魚朋友對於自我事情都能靈活掌握且良好運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留原底，所以奧斯建議在感情如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★

學事業方面將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，下周會顯得較辛苦。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊。

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