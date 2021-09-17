極簡風《哆啦A夢》道具！百寶袋筆筒、任意門書擋擺在桌上質感大增

編輯／Emily 圖／翻攝自nendohouse.co.jp、dtimes.jp

經典卡通《哆啦A夢》裡有許多神奇道具，經常成為周邊產品的設計靈感，這次藤子．F．不二雄博物館就攜手日本知名設計公司Nendo，打造出「哆啦A夢極簡桌面系列」，將百寶袋、竹蜻蜓、任意門等元素融入其中，設計成簡約造型的收納小物、書擋……，擺在桌面上瞬間質感大增。

「哆啦A夢極簡桌面系列」靈感來自多款經典道具，但去除了多餘的細節，只保留其中的精髓。第一款是「百寶袋筆筒」，做成簡單的白色半圓形，背後的空間能裝筆和各式文具，另一個尺寸比較小的百寶袋是卡架，可以放信件、便條、明信片等等，還有一款「放大燈桌面收納盤」，擺在桌上就像一束黃色的光。

《哆啦A夢》中讓人印象深刻的「任意門」變成書擋，造型由粉紅色長方形構成，跟書本擺在一起，背後隱藏著由書本帶你探訪不同世界的深意。「竹蜻蜓」造型也被簡化，做成了移動式掛飾，雖然沒有實質功能，但隨風擺動的樣子好可愛。

哆啦A夢的身體部位也融入設計，圓圓的手被做成一顆收納小球，內含磁鐵可以吸附迴紋針之類的金屬小文具，讓凌亂的桌面變整齊。另外一款圓柱小夜燈的開關仿造哆啦A夢的尾巴，做成一顆粉紅小球。

喜歡卡通人物造型小物的話，東京迪士尼樂園則是把園區內販售的美食做成家居小物。「米奇吉拿棒」變成了長條形靠墊，側面看一樣是米奇頭型，另一款入園必吃的「三眼怪包子」，則被放上衛生紙套，還有兩款繽紛的收納盒，上面圖案和園區裡的飲料、食物包裝花紋相同。

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