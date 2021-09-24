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保母級刷酸推薦！３款有感酸類保養品　養成滑嫩肌膚

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▲▼別丟！「過期保養品」竟有這些用途 。（圖／Unsplash、Pexels）

文／姍咚的美妝日記

保養碰到停滯期嗎？除了一層又一層的抹保養品，不妨試試代謝一下老廢角質。尤其毛孔粗大、閉鎖粉刺等讓人困擾，其實只要選用含酸類的護膚產品，就能有效改善這些問題，只是「刷酸」到底該怎麼刷？才能在不造成肌膚負擔的情況下，有效的解決這些問題呢？

＃從膚況挑選產品
油肌和乾肌很容易入門刷酸，但敏感肌就請放過自己的肌膚吧！或者是在醫生的建議下選擇對自身膚況比較合適的酸類產品。通常「毛孔粗大、肌膚暗沉、有痘痘或閉鎖粉刺困擾」的人，很適合嘗試酸類保養。以油性肌來說，一周可以刷酸３次、乾性肌大約一周1-2次，帶肌膚的耐受度比較穩定時，可以再調整自己的使用頻率。

常見的酸類保養

｜全身：寶拉 2%水楊酸身體乳

這款身體乳擦完後不黏膩，超大容量可以爽快地使用，能改善身體的毛孔粗大、粉刺及痘痘問題，使用一陣子後可以感受到肌膚變得更光滑細緻，如果用在大腿、手臂背面等更有感，原本摸起來顆粒狀的肌膚平滑了不少呢！但乾性肌膚建議2-3天使用一次，避免使用太頻繁脫皮喔！

｜臉部：Drunk Elephant 嬰兒肌多酸煥膚面膜

Drunk Elephant 是美國知名的網紅品牌，其中這款「嬰兒肌多酸煥膚面膜」非常有名，他有25%果酸和2%水楊酸成分，對於閉口粉刺的處理很有效，刷酸完隔天明顯感受肌膚的光滑感，也更貼妝了，但實際使用有些刺激，不推薦給敏感性肌膚，使用後需要做好保濕，好好修護一下。

｜局部：理膚寶水DUO+ 淨痘無瑕極效精華

這款主打12小時立即有效改善青春痘肌膚瑕疵，使用後發現對於痘痘退紅還滿有效的，內含菸鹼醯胺可以有效舒緩肌膚泛紅不適等敏感狀況，有著溫和酸類水楊酸+LHA 可以疏通毛孔，建議可以用在局部的肌膚困擾（下巴粉刺、雙頰毛孔...）

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關鍵字：

刷酸, 酸類保養品, 姍咚的美妝日記, 保養, 寶拉珍選, 理膚寶水, Drunk Elephant

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