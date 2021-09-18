香奈兒山茶花頸鍊秀個性美　原來是軟鍊舒適度加倍

▲模特兒佩戴香奈兒Bouton de Camélia鑽石頸鍊（上），1,185,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

山茶花是香奈兒（CHANEL）經典元素之一，不但出現於香奈兒女士寓所裡的中式漆木屏風與水晶吊燈，更融入她的創作，1923年首次將山茶花點綴在雪紡黑色小洋裝。美好意象伸至珠寶系列，今年推出Bouton de Camélia、Impression de Camélia兩個子系列共8件新品，品牌結合滑扣機關與柔軟金質軟鍊設計，強調個性美學與佩戴舒適度兼具。

▲香奈兒Bouton de Camélia鑽石項鍊（左）1,134,000元，Bouton de Camélia鑽石耳環873,000元。

以香奈兒Bouton de Camélia頸鍊為例，由小山茶烘托中央大山茶花與主鑽，鍊節靈活柔軟，戴起來相當舒適，同時配備滑扣方便穿戴與調節尺寸，尾端則垂墜品牌吊牌與小山茶花吊墜，任一角度欣賞都完美；18K金鑲鑽的Impression de Camélia耳環的鍊結同樣靈動，可隨佩戴者律動輕搖，同系列戒指也採鑲同設計概念，由金質軟鍊串連而成，輔以立面與包鑲鑽石的山茶花裝飾，風格時髦。

▲模特兒佩戴香奈兒Impression de Camélia黃K金鑲鑽耳環與戒指，未定價。





▲香奈兒Bouton de Camélia 18K金鑲鑽長項鍊（左）195,000元，Bouton de Camélia耳環333,000元。

伯爵（PIAGET）的標誌性花朵，則是品牌傳人Yves Piaget鍾愛的玫瑰，旗下Rose系列玫瑰珠寶推陳出新，近期首度加入「宮廷式雕刻」紋飾的金質玫瑰設計，同時推出密鑲美鑽盛開玫瑰戒指，以及可滑動式調整的18K白金玫瑰鑽石項鍊，可配合服裝隨心所欲調整玫瑰位置。

▲伯爵Rose系列18K白金玫瑰鑽石墜鍊（左）315,000元，18K白金玫瑰鑽石戒指366,000元。（圖／伯爵提供）

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