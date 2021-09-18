心情低落好想花錢、去旅遊？做「6件樸實小事」就能重新振作

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人活著總會遇到難過、低落的時候，當陷入低潮時就想做一些能轉換心情的事，但近期受到疫情影響，很多休閒娛樂都不能進行，讓人悶到快發霉。其實想要開心起來，不一定要花錢消費、出國旅遊……，做「6件樸實小事」就能找回正能量，讓你重新振作起來。

1.外出走走

想要改變心情，就從換個環境做起，你可以踏出家門感受陽光帶來的療癒，不管是去散步、騎腳踏車，都能讓憂鬱一掃而空，不一定要去遠的地方，就算只是在家裡附近的公園晃晃就很有效。

2.寫下清單

心情低落時思緒也跟著混亂，胡思亂想就容易鑽牛角尖，這時不妨試著在筆記本寫下清單，釐清自己的想法。清單的內容可以是最近想要做的事、想改善的習慣、想達成的小目標或是最近感激的人事物等等。

3.大哭大笑

長期隱藏真實情緒，就容易累積許多不滿，形成一股低氣壓，要把心情抒發出來，才能有所改善。你可以透過追劇、聽音樂等形式，隨著情節痛哭一場或開懷大笑，就能釋放所有情緒，重新振作。

4.舒展身體

多多活動筋骨、舒展身體，也能讓內心跟著開闊，不一定要做激烈運動，就算只是在家裡伸展、做瑜珈、基本的鍛鍊…，就能讓心情好轉。

5.打掃家裡

心情不好看什麼都不順眼，這時可以趁機打掃家裡，把雜亂的東西清除，讓家中變得煥然一新。過程中可以放空腦袋，讓身體多動一下，忙完一天會發現根本沒力氣煩惱了。

6.動手烘焙

難過時會特別想吃甜食，比起去買或叫外賣，可以學著自己動手烘焙，找個簡單的食譜跟著做，不僅能享用好吃的食物，過程中也能產生成就感、找回快樂。

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