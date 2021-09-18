fb ig video ETtoday search mobile

心情低落好想花錢、去旅遊？做「6件樸實小事」就能重新振作

>

編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

人活著總會遇到難過、低落的時候，當陷入低潮時就想做一些能轉換心情的事，但近期受到疫情影響，很多休閒娛樂都不能進行，讓人悶到快發霉。其實想要開心起來，不一定要花錢消費、出國旅遊……，做「6件樸實小事」就能找回正能量，讓你重新振作起來。

▲6件小事改善心情。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.外出走走

想要改變心情，就從換個環境做起，你可以踏出家門感受陽光帶來的療癒，不管是去散步、騎腳踏車，都能讓憂鬱一掃而空，不一定要去遠的地方，就算只是在家裡附近的公園晃晃就很有效。

2.寫下清單

心情低落時思緒也跟著混亂，胡思亂想就容易鑽牛角尖，這時不妨試著在筆記本寫下清單，釐清自己的想法。清單的內容可以是最近想要做的事、想改善的習慣、想達成的小目標或是最近感激的人事物等等。

▲6件小事改善心情。（圖／翻攝自unsplash.com）

3.大哭大笑

長期隱藏真實情緒，就容易累積許多不滿，形成一股低氣壓，要把心情抒發出來，才能有所改善。你可以透過追劇、聽音樂等形式，隨著情節痛哭一場或開懷大笑，就能釋放所有情緒，重新振作。

4.舒展身體

多多活動筋骨、舒展身體，也能讓內心跟著開闊，不一定要做激烈運動，就算只是在家裡伸展、做瑜珈、基本的鍛鍊…，就能讓心情好轉。

▲6件小事改善心情。（圖／翻攝自unsplash.com）

5.打掃家裡

心情不好看什麼都不順眼，這時可以趁機打掃家裡，把雜亂的東西清除，讓家中變得煥然一新。過程中可以放空腦袋，讓身體多動一下，忙完一天會發現根本沒力氣煩惱了。

6.動手烘焙

難過時會特別想吃甜食，比起去買或叫外賣，可以學著自己動手烘焙，找個簡單的食譜跟著做，不僅能享用好吃的食物，過程中也能產生成就感、找回快樂。

▲6件小事改善心情。（圖／翻攝自unsplash.com）

►老是覺得累沒精神？專家曝「易疲勞9個原因」：愛吃甜食要小心

►莫名生氣不耐煩、懶得吃飯　5個情況代表你「累過頭了」

關鍵字：

心情, 低落, 難過, 不開心, 改善

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

一天喝3杯最健康！「每日喝茶時間表」公開，早上原來要喝花茶

一天喝3杯最健康！「每日喝茶時間表」公開，早上原來要喝花茶

肯德基「麻辣炸雞架」夜間限定爽翻！　重口味帶骨肉配劇吃無敵

肯德基「麻辣炸雞架」夜間限定爽翻！　重口味帶骨肉配劇吃無敵

反差超大！《RUNNING MAN》全昭旻穿墨綠禮服　開高衩露美腿好性感 176萬元三得利山崎55年現身台灣　想買要先抽到「認購權」 「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕 健忘金魚腦快吃！專家曝「補腦防呆10大食物」讓大腦變年輕 Lisa「額頭大走光」髮型引兩極評論　「小可愛」尺度超大更吸睛 麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸 Adidas官網特價再5折！「中秋折扣」服裝降至百元、兩件一起買超划算

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面