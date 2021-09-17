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王冠閎、文姿云皮衣上身高顏值合體　「若互換運動」爆笑答：怕被打

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記者鮑璿安／台北報導

前進東奧的「台灣蝶王」男神王冠閎與空手道小清新文姿云，於今（17日）首次合體獻給英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，兩人換上秋冬新造型受訪，王冠閎坦言不會緊張，但面對連環不斷的問題有些熱，至於兩人有沒有想過互換運動項目會發生什麼事？王冠閎秒答：「怕被打」。

王冠閎與文姿云外型亮眼，因此出戰東奧時就備受矚目，這回更首次合體站台ALLSAINTS新光三越信義新天地開幕，文姿云穿著豹紋印花洋裝搭配黑色腰帶，王冠閎則演繹軍綠色混紡夾克搭配長袖襯衫，風格很搶眼。

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲王冠閎與文姿云首次合體站台ALLSAINTS新光三越信義新天地開幕。（圖／品牌提供）

兩人也感到十分新鮮，因都是單眼皮，戴起口罩還神似韓星，讓文姿云笑說：「我們獲得廣大迴響，應該可以跨足時尚界了。」若兩人互換運動項目會發什麼什麼事？王冠閎不敢想像學空手道的場景笑說「很怕被打」，但文姿云聽完暖心回應：「我教你就不會被打了。」至於游泳項目，其實文姿云也有嘗試，兒時甚至還比賽過，「只是成績不是很好，所以我才來打空手道啊。」

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲王冠閎穿著軍綠色混紡夾克搭配長袖襯衫；文姿云演繹粉色騎士皮衣。（圖／品牌提供）

品牌本季以烏托邦為靈感，王冠閎與文姿云對哪件單品最有興趣？王冠閎指出是皮衣與花襯衫，巧合的是文姿云同樣對皮革外套愛不釋手，因她私下就常穿著舒適實穿的單品，衣櫃裡也有許多丹寧外套，豐富日常搭配，更提到自己的時尚範本是人氣KOL莫莉。

本季女裝充滿大自然印花，有鮮艷色系與斑點融合，宛如荒野中採摘的鮮花，運用環保再生質料打造針織衫與印花洋裝單品，男裝則有Landon圖案印花連帽上衣，為A11限定的獨家單品。

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲王冠閎與文姿云。（圖／品牌提供）

▲ Landon圖案印花連帽上衣（A11限定）；Arila印花短洋裝。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

王冠閎, 文姿云, ALLSAINTS, 東奧

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