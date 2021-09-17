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星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買一送一終於來啦，中秋連假正式開跑。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克買一送一終於在中秋連假露臉啦！台灣疫情漸漸回穩的首個連續假日，星巴克、丹堤均推出買一送一優惠回饋消費者，而85度Ｃ也在特定9／19當天，推出限時7小時的「第二杯20元」回饋，路易莎也有特定品項新品價省10元促銷，要讓民眾開心喝配月餅。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

從5月中起防疫提升至全台三級警戒，當時星巴克暫停所有行銷活動，近期雖從7月底防疫將至二級，但星巴克促銷力道始終僅在「第二杯半價」的程度，而適逢即將來臨的中秋連假，星巴克終於推出睽違已久的買一送一優惠，限定11款商品要大家快樂喝起來。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克從9／18至9／27連續10天，消費者至全台門市購買特定11款大杯飲品，可享買一送一好友分享優惠，飲品包括烤棉花糖咖啡星冰樂、那不勒斯星冰樂、法式巧克力泡芺星冰樂、法式草莓泡芺星冰樂、法式草莓泡芺風味那堤(冰／熱)、法式巧克力泡芺風味那堤(冰／熱)、柚子鳳梨抹茶星冰樂、蜜香鳳梨青茶、金色鳳梨冷萃咖啡。每人每次至多買二送二，部分門市不提供此優惠。

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／85度C提供）

85度C在9／19推出大杯冰拿鐵特惠活動，消費者只要在下午1點到晚上8點期間，到店購買大杯冰拿鐵，第二杯只要20元，優惠限時僅七小時，2杯原價180元，當天特價僅需110元，現賺70元，每人限購三組，限正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶／外送無此優惠。

丹堤咖啡則在中秋節9／21當天，至全省門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一，門市內伴手禮也同步推85折優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）▲LG手持式吸塵器Ａ9。（圖／各業者提供）

連鎖平價咖啡路易莎9／13推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款新咖啡，採用椰子水或椰奶，搭配路易莎經典義式濃縮或拿鐵，強調飲用時會出現的甘甜感，新品上市期間也有便宜10元的特價，生椰美式原價65元，特價55元；生椰拿鐵原價75元，特價65元。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度Ｃ, 丹堤, 路易莎

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