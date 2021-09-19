GUCCI首推30萬超薄自動錶　時髦橫紋超吸睛

▲GUCCI 25H系列不鏽鋼自動腕錶，295,000元。（圖／GUCCI提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

GUCCI腕錶邁向全新里程碑，推出搭載首款自製機芯GUCCI GG727.25的GUCCI 25H自動腕錶，品牌特別選在製錶師的工作室拍攝形象照，由模特兒演繹錶殼厚度僅7.2毫米的不鏽鋼自動新錶，面盤的緞面磨砂深灰色水平線條尤其吸睛，與GUCCI的西裝絕配。

▲GUCCI 25H系列石英腕錶38mm不鏽鋼鍍18K金款，63,000元。

中性風格的GUCCI 25H系列腕錶男、女都能駕馭，除了纖薄的自動錶，另有錶徑38毫米與34毫米的石英錶，均配備五排鍊結的一體式鍊帶，雙色款為鍍18K金錶圈與金色黃銅面盤的不鏽鋼錶，最華麗是錶圈鑲一圈鑽的34毫米不鏽鋼款，提供豐富的選擇。

▲GUCCI 25H系列石英腕錶34mm不鏽鋼鑲鑽款，126,000元。

VERSACE秋冬新錶則一如服裝的大膽風格，推出運動氣息的ICON ACTIVE系列，採用透明聚碳酸酯錶殼搭配IP鍍香檳色或IP鍍鐵灰色外框，並以四顆螺絲固定，招牌希臘迴紋環繞面盤內圈，12時位置點綴梅杜莎標誌，面盤與錶帶各裝飾PU透明白色、黑色、藍色或紫紅色，非常搶眼。

▲VERSACE ICON ACTIVE黑色款腕錶28,800元（左），桃紅色錶帶 款28,800元。（圖／VERSACE提供）

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