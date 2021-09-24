反差萌饒舌歌手Loco的潮帥日常！Oversize衣褲、毛帽搭出街頭感

文／Dappei

所屬韓國嘻哈廠牌 AOMG 旗下歌手 Loco，以真摯且咬字清晰等風格深受大家喜愛，從《Show Me The Money》第一季饒舌選秀節目中脫穎而出，除了他的音樂能讓人按下無限循環播放鍵，穿搭風格也是參考的指標，以下是 Dappei 整理的幾項穿搭技巧激發搭黨的穿搭靈感。除此之外，近期 Loco 與 george 合作推出的新歌〈Just Like This〉也推薦搭黨們循環播放這首療癒的歌曲。

▪ Oversize 衣褲

寬鬆服裝是 Loco 不管在舞台或是私服經常選擇的款式，拿捏剛好的寬鬆度就不易顯擁腫，反而有遮蔽身上小肉肉的作用，在選擇上寬下寬的穿搭時，能以背心或是外套增加層次感，穿得舒適同時也讓穿搭更加豐富。

▪ 不同顏色毛帽

各種顏色的短毛帽是 Loco 穿搭特色之一，不同色彩的帽子最簡單的搭配方法是同色系搭配，像是上下著擇一同色系搭法，或是運用同顏色的小配件以及衣服的 logo 選擇同色系等小細節的呼應，都是值得參考的搭配技巧。

▪ 印花、不同色系的疊穿

Loco 常會選擇鮮豔可愛色系或是螢光色系做搭配，在色系的選擇上面能帶給搭黨們很多靈感，運用不同色系的碰撞與相近色系的互搭搭出自己的風格，搭編想在此特別拉出螢光色系穿搭，螢光黃色是非常亮眼的色系，在穿搭時不只能選擇安全不出錯的黑色做穿搭，土黃色和軍綠色也是不錯的選擇，或者更進階選擇迷彩印花相信都能創造出更與眾不同的搭配。

Dappei 結語：

Loco 的才華不只在歌唱上展露無遺，穿搭也擁有自己獨有的風格，不同於傳統意義上讓人有距離感的嘻哈歌手，Loco 更多了萌萌呆呆的親民感，有看過他上了《被子外面很危險》就知道他有多麼可愛，搭編要繼續循環播放他的歌了，下次見！

文字編輯：ALison Y.Lin / 圖源：Loco IG

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