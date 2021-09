反差萌饒舌歌手Loco的潮帥日常！Oversize衣褲、毛帽搭出街頭感

文/Dappei

所屬韓國嘻哈廠牌 AOMG 旗下歌手 Loco,以真摯且咬字清晰等風格深受大家喜愛,從《Show Me The Money》第一季饒舌選秀節目中脫穎而出,除了他的音樂能讓人按下無限循環播放鍵,穿搭風格也是參考的指標,以下是 Dappei 整理的幾項穿搭技巧激發搭黨的穿搭靈感。除此之外,近期 Loco 與 george 合作推出的新歌〈Just Like This〉也推薦搭黨們循環播放這首療癒的歌曲。

▪ Oversize 衣褲

寬鬆服裝是 Loco 不管在舞台或是私服經常選擇的款式,拿捏剛好的寬鬆度就不易顯擁腫,反而有遮蔽身上小肉肉的作用,在選擇上寬下寬的穿搭時,能以背心或是外套增加層次感,穿得舒適同時也讓穿搭更加豐富。

▪ 不同顏色毛帽

各種顏色的短毛帽是 Loco 穿搭特色之一,不同色彩的帽子最簡單的搭配方法是同色系搭配,像是上下著擇一同色系搭法,或是運用同顏色的小配件以及衣服的 logo 選擇同色系等小細節的呼應,都是值得參考的搭配技巧。

▪ 印花、不同色系的疊穿

Loco 常會選擇鮮豔可愛色系或是螢光色系做搭配,在色系的選擇上面能帶給搭黨們很多靈感,運用不同色系的碰撞與相近色系的互搭搭出自己的風格,搭編想在此特別拉出螢光色系穿搭,螢光黃色是非常亮眼的色系,在穿搭時不只能選擇安全不出錯的黑色做穿搭,土黃色和軍綠色也是不錯的選擇,或者更進階選擇迷彩印花相信都能創造出更與眾不同的搭配。

Dappei 結語:

Loco 的才華不只在歌唱上展露無遺,穿搭也擁有自己獨有的風格,不同於傳統意義上讓人有距離感的嘻哈歌手,Loco 更多了萌萌呆呆的親民感,有看過他上了《被子外面很危險》就知道他有多麼可愛,搭編要繼續循環播放他的歌了,下次見!

文字編輯:ALison Y.Lin / 圖源:Loco IG

男生「Oversize 穿搭」的 Do & Don’t,掌握重點才能修身不邋遢!



秋冬穿搭必備單品「毛帽」搭配術教學,保暖又能提升造型感,街頭、日系、正裝都能混搭!



Dappei

https://dappei.com/