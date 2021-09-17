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楊勇緯西裝造型帥翻！曝「最有自信部位」以及喜歡的「女生髮型」

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記者王則絲／台北報導

「柔道男神」楊勇緯於今年東京奧運奪下銀牌後大爆紅，收服了廣大的「楊太太」粉絲，今（17日）以年度代言人身份出席嘉裕西服（Carnival）秋冬新品發表會，再度以西裝造型帥氣登場，近期在拍攝許多時尚畫報後，楊勇緯提到最有自信的部位是「眉毛」，明明沒畫卻常有人誤以為他有畫眉毛，另外問及看女生第一眼會看哪裡？他秒回答是「頭髮」，且喜歡短髮勝過長髮，最喜歡「這個長度」。

▲楊勇緯出席嘉裕活動。（圖／品牌提供）

▲楊勇緯以嘉裕西服年度代言人身份出席品牌活動。（圖／品牌提供）

楊勇緯在東京奧運一戰成名，深邃五官加上型男外表，讓他一夜圈粉無數，IG粉絲數從原本不到萬人一路激增到目前已有超過45萬追蹤，人氣勢不可擋。日前無預警現身金曲獎頒獎典禮，讓觀眾又驚又喜，當天楊勇緯身上所穿的正是嘉裕西服的西裝，成為晉升嘉裕年度代言人的開端，今日品牌活動上他再度以一身灰色格紋西裝造型亮相，整身同色系搭配顯得修身也拉長比例，帥度破表！

▲楊勇緯出席嘉裕活動。（圖／品牌提供）

▲楊勇緯在奧運後，接獲許多拍攝邀約，拍了眾多的時尚造型大片。（圖／品牌提供）

楊勇緯在奧運後接到許多拍攝邀約，他提到：「蠻新奇的，看到不一樣的自己，真的有像明星的感覺，我自己本身蠻注重外型，所以有這樣的機會是可以去嘗試的。」拍了這麼多造型照，他表示特別喜歡這次替嘉裕演繹的這套皮衣，頗有叛逆氣息，是他平常比較少嘗試的。

▲楊勇緯出席嘉裕活動。（圖／品牌提供）

▲楊勇緯特別喜歡的其中一套造型，來自嘉裕秋冬的皮衣外套。（圖／品牌提供）

楊勇緯分享人生第一次穿著西裝的經驗，是在大學一年級時參加學長姐的送舊活動，挑選西裝時，他認為舒適度是最重要的，手抬起來、坐下來時不會卡卡的是他在意的細節。像是嘉裕本季「#247日晷」系列就首次大幅提升休閒元素的比例，在穿著舒適感受上更升級，系列融合一日五種不同光影的漸變意象，重點單品包括皮衣外套、無領片西裝、防潑水機能風衣⋯⋯提供一週七天、一天24小時都能穿的「輕正裝」服裝。

▲楊勇緯。（圖／記者王則絲攝）

▲楊勇緯在訪問中提到最有自信的部位是「眉毛」。（圖／記者王則絲攝）

在累積了拍攝經驗後，楊勇緯面對鏡頭顯得熟練許多，訪問中問及最有自信、認為自己帥的部位，他答道：「我覺得眉毛吧，因為眉毛最有戲啊，很多人都問我說我的眉毛是不是有畫？沒有啊！我沒有畫眉毛，這是真的！」因為楊勇緯本身就是濃眉大眼，不用化妝就夠深邃，平常是完全沒有畫眉毛的，但是出席時尚活動當然還是有畫一下。

另外，問及看女生會最先看哪裡？楊勇緯則迅速回答「頭髮」，且表示喜歡短髮勝過長髮，喜歡的長度大概是「耳朵下、肩膀上」，這下楊太太們知道該剪什麼新髮型了吧？

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關鍵字：

楊勇緯, 柔道男神, 嘉裕, 嘉裕西服, Carnival, 西裝, 楊太太

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